„Středověk“ vypráví příběh českého hrdiny ve středověku

Jan Žižka je lidový hrdina českého lidu. Jeho důvtip jako vojevůdce a oddanost svým vojákům z něj udělaly legendu na bitevním poli a jeho rané činy jsou zachyceny ve filmu. Středověk , Režie Peter Jackie. S největším českým rozpočtem Film Ever, režisér má zjevně poslání naplnit příběh, i když většina diváků nechápe dopad zobrazených událostí.

Děj se odehrává během 14. století, na konci středověku ve střední Evropě. Jan Žižka je mladý žoldák bojující proti Jindřichovi III. z Rožmberka, šlechtici, který se lehkomyslně zmocňuje pozemků dolních rodů včetně Žižky.

Žižka je pak popsána jako psanec a využívá své vynalézavosti k vytvoření armády banditů a rolníků, aby se postavili Henrymu. I když je děj poněkud obecný, režisér odvádí skvělou práci při budování pocitu atmosféry, napětí a vojenských bitev, které se objevují v celém filmu.

Film odvádí dobrou práci a ukazuje brutalitu války a temnotu středověku. Je tam velké množství krve a krve, ale ne do bodu, kdy se to stane bezdůvodným nebo vzrušujícím; Vypadá to jako zobrazení války v té době.

Osvětlení a záběry evropského venkova pomáhají vytvářet strašidelnou a nepohodlnou atmosféru, i když místy vypadají trochu podobně jako jiná díla zobrazující středověk. Na film, který nemá žádné nadpřirozené prvky a zabraňuje tomu, aby zpomalené scény nudily, je to působivý počin.

Jeden z nejvýraznějších nedostatků Středověk je, že žádný z herců nevystupuje nadpřirozeně. Ben Foster jako Zizka a Michael Caine jako Lord Bores jsou oba dobří ve svých rolích, ale nikdy nedosáhnou takové úrovně velikosti, díky které budou jejich postavy tak nezapomenutelné.

Je zde silné zastoupení většiny herců, ale nikdo nevyčnívá.

Středověk Je to film, který má nadprůměrnou režii a akční scény s průměrnými hereckými výkony a průměrným dějem. Jsou to zajímavé hodinky jako historický kousek, ale velká část tehdejší politiky byla opuštěna ve prospěch pracovního a osobního dramatu.

Životopis autora:

Ulysses Duenas je významný spisovatel na Hyper magazín.

pro časopis Hyper