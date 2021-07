Měli by lidé, kteří si vzali vakcínu Covid-19, znovu nosit masky?

Řekl: „Nenosím masku, když visím s ostatními očkovanými lidmi.“ Doktor. Ashish K. tvářDěkan školy veřejného zdraví na Brown University. “Ani na to nemyslím. Jdu do kanceláře s partou lidí a všichni jsou očkovaní. O to se nebojím.”

Ale jakmile se začnete vydávat do uzavřených veřejných prostor, kde je větší šance na setkání se zranitelnými lidmi, je pravděpodobně dobrý nápad maska. Úplná vakcinace zůstává nejsilnější ochranou proti Covid-19, ale riziko je kumulativní. Čím více příležitostí dáte viru napadnout protilátky, které se vytvořily z vaší vakcíny, tím větší je vaše riziko expozice, které je dostatečně vysoké, aby virus prorazil ochrannou bariéru vytvořenou vakcínou.

Z tohoto důvodu patří míra případů a míra očkování ve vaší komunitě mezi Nejdůležitější faktory ovlivňující potřebu masek. Například ve Vermontu, Massachusetts, Connecticutu a Rhode Island je plně očkováno více než 70 procent dospělých. V Alabamě, Mississippi a Arkansasu je očkováno méně než 45 procent dospělých. V některých krajích obecně Míra očkování je mnohem nižší.

“Nyní jsme dvě země Covid,” řekl Dr. Peter Hotez, děkan Národní školy tropické medicíny na Baylor College of Medicine a spoluautor Centra pro vývoj vakcín v dětské nemocnici v Texasu. V okrese Harris v Texasu, kde žije Dr. Hotez, počet případů za poslední dva týdny vzrostl o 116 procent a očkováno je pouze 44 procent celé komunity. „Většinu času nosím masku uvnitř,“ řekl doktor Hotez.

Nakonec je maskování důležitější ve špatně větraných vnitřních prostorách než venku, kde je riziko infekce velmi nízké. Dr. Jha poznamenává, že se nedávno vrhl do kavárny, nepřesvědčivě, protože v jeho části země je nízká míra infekce a vysoká míra očkování a byl tam jen pár minut.