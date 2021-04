Nejdražší produkce Netflixu, Šedý muž, byla natáčena v České republice

04/06/2021 Ryan Gosling a Chris Evans se v českém hlavním městě postaví proti sobě v nadcházejícím špionážním thrilleru režiséra Joe a Anthony Russo.

Herci Chris Evans a Ryan Gosling

Zatímco kina zůstávají po celé České republice zavřená, aby se zamezilo šíření filmu COVID-19, země nezavřela otočné dveře k mezinárodní produkci. Letos na jaře přivítá české hlavní město filmový štáb Šedý mužŘíká se, že jde o dosud nejdražší produkci Netflixu s rozpočtem 200 milionů dolarů. Natáčení začalo začátkem tohoto měsíce v Los Angeles. Atmosféra A Anthony Russo„Čí předchozí práce zahrnuje filmy Marvel Avengers: Endgame A Avengers: Infinity War„Režírují špionážní film, který hraje Ryan Gosling A Chris Evans Ve vedoucích rolích.

(Článek pokračuje níže – obchodní informace)

V této funkci, založené na knize stejného jména z roku 2009, Pen Mark Greeney, Gosling hraje Kurta Gentryho, bývalého agenta CIA, který se stal vrahem, zatímco Evans ztvárnil Lloyda Hansena, který ho pronásleduje. Joe Russo spoluautorem scénáře Christopher Marcus A Stephen McFeelyKdo napsal Avengers: Endgame A Avengers: Infinity War spolu s kapitán Amerika Filmy. „Záměrem je být konkurenceschopný s jakýmkoli uvedením v kině a schopnost být s Goslingem a Evansem je pro nás splněným snem. Myšlenkou je vytvořit franšízu a vybudovat celý svět, v jehož středu bude Ryan. Všichni jsme se zavázali k prvnímu filmu a mělo by to být. “To je skvělé, když nás vezmeme k filmu 2. Jedná se o profesionální zabijáky a CIA spaluje Goslingovu postavu, zatímco Evans musí jít za ním. Máme skvělý pracovní vztah s Netflixem a jsme s ním téměř 20 let zpět. Scott Stooper. „Z AGBO jsme vytvořili neutrální vyprávěcí společnost, protože objevujeme nejlepší platformu,“ řekl Joe Russo podle webu produkční společnosti Steelking Films.

Obsazení Šedý muž Zahrnuje Reggie Jean PageA Anna de ArmasA Wagner MoraA Billy Bob ThorntonA Jessica HenwickA Julia Butters A Callan Mulvey. Očekává se také otevření zcela nové franšízy Netflixu.

Pražská společnost Stillking Films bude koprodukovat největší projekt Netflixu. Společnost má zkušenosti s velkorozpočtovými mezinárodními projekty a v současné době je v provozu film Lionsgate The White Bird: A Wonderful Story, Který je nyní natáčen v České republice pomocí Gillian Anderson A Helen Mirren Mezi herci. V České republice stále natáčí další mezinárodní štáby, včetně Netflixova zobrazení literární klasiky z první světové války. Na západní frontě je vše klidné, Sezóna 3 akčního dramatu Amazon Prime Hanna A epická fantazie Amazonu Kolo času (Viz novinky). Kromě dalších sérií Amazon Fantasy Karnevalový řádek„Předpokládá se návrat do České republiky, kde je nyní třetí sezóna rozsvícena zeleně (série drží současný rekord v nesení nejzpůsobilejších výrobních nákladů, kolem 68,5 milionů EUR – viz novinky).