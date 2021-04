Modi BJP: Vůdce indické vládnoucí strany prohlásil, že „odpovědnost spočívá na nás“, pokud jde o propuknutí koronaviru

“Jsme u moci, jsme indická vláda, takže odpovědnost je samozřejmě především naší odpovědností, ať už je to dobré nebo špatné, ať je to cokoli. Je to naše odpovědnost a snažíme se, jak nejlépe můžeme,” řekla Tanega pro CNN reportér Christian Amanpour. Čtvrtek.

Zároveň však uvedl, že současnou krizi nelze předvídat. „Mnoho lidí to říká … Věděli jsme to v únoru. V té době měli vědci a lékaři stejný názor,“ řekl.

„Je zřejmé, že se něco pokazilo, zjevně jsme měli tsunami a jak víte, často o tom nevíte. Ve většině případů mohou být příčiny 80-90% vnější. Nevíme. Nechceme to obviňovat kohokoliv. Víme, že jsme u moci, a jsme zodpovědní … Nyní se zaměřujeme na to, jak zachraňovat životy. “

Očekává se, že denní počet obětí v Indii bude nadále stoupat až do poloviny května. Podle predikčních modelů Z University of Washington Institute for Health Metrics and Assessments. Projekce ukazují, že počet obětí může dosáhnout více než 13 000 úmrtí denně – více než čtyřnásobek současného denního počtu obětí.

Masová shromáždění navzdory varování

Když na něj Amanpour tlačil, proč jeho strana pořádá takové události, jak prudce stoupaly případy, odpověděla Taneja slovy, že „nezávislá“ volební komise v Indii je odpovědná za to, že volební akce mohou pokračovat měsíc a půl. .

Taneja uvedl, že BJP „nemá na výběr“, zda uspořádat shromáždění kvůli rozhodnutí volební komise o tom, kdy se budou konat volby, a řekl: „My jako politická strana – tedy všechny politické strany v Indii – nemáme žádné volba, ale jít s tím. “

„Jedná se o regionální volby, které se konaly během uplynulého měsíce a půl, a nejednalo se pouze o jedno datum, ale došlo k několika schůzkám a různým státním radám … které byly plánovány předem dlouho před volbami. Řekl, že indická komise, která je ústavním orgánem, odpovídá parlamentu. Pouze, “dodal s tím, že vláda jim nemůže dát pokyny, protože jsou autonomní.

Tanega však uznal, že pochody dávaly veřejnosti „jakýsi druh zprávy, že Covid je u konce, že Covidova hrozba je u konce, a to je trochu nešťastné, ale jak jsem řekl, nebylo to v rukou vlády. “

V únoru přijala BJP rezoluci, ve které prohlásila vítězství nad Covidem a ocenila předsedu vlády Modiho jako „vizionáře“. Tegira pro CNN řekla, že tento jazyk je „příliš horlivý“, ale formuloval jej velmi malá část politické strany.

Zničující situace COVID-19 také podle Tanegy vedla Indii k přijetí mezinárodní pomoci poprvé za „14 nebo 15 let“. „Jsou to mimořádné časy a my jsme lidem vděční a vděční,“ řekl.

„Zaměřujeme se na to, jak můžeme v podstatě nyní porazit Covida a překonat to. Mohu s vámi sdílet, že to překonáme a překonáme to velmi brzy,“ dodal.