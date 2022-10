Predators, Josie hraje v show game proti SC Bern

Nashville Predators se v pátek střetli v exhibičním utkání proti SC Bern v posledním přípravném utkání Nashvillu před startem základní části v Praze. Byla to jedna z nocí, kdy Roman José a jeho kolega Švýcar Nino Niederretter pravděpodobně proletěli svými kalendáři, jakmile NHL oznámila zápas.

I když tato hra byla plná vášně a hodně dobré vůle, byla to také 60minutová jízda pro hlavního trenéra Johna Haynese, když tuto hru použil k tomu, aby se naposledy podíval na hráče a na kombinace. Za Brids startoval v síti Kevin Lankinen a ve druhé lajně se trefil Kiefer Sherwood s Ryanem Johanssenem a Ninem Niederretterem. Eeli Tolvanen, Cody Glass a Cole Smith přišpendlili tým do čtvrté lajny.

Shrnutí hry

Atmosféra v PostFinance Areně byla nabitá energií a zvýšená energie se nesla celou hrou. Na začátku prvního poločasu dal Nashville Berne dvě šance v silné hře a Sven Berchy skóroval ve výhodě druhého muže a dostal Bern 1:0. Jako důkaz lásky osudu k hokeji dal Roman Jose první gól Nashvillu v 17:53 před domácím publikem. Roman Lovell z Bernu opět zareagoval na podivnou pomlčku a zbývalo pouhých 09 sekund. První třetina skončila vedením Bernu 2:1.

Nashville se vrátil na trestnou lavici na začátku druhé třetiny, když se Carrier a Josie střídali na poli hříchů, ale Breeds zabili obě penalty. Philip Forsberg vyrovnal v 6:24 minutě forhendovým bekhendovým gólem a Matt Duchene poslal Nashvillu mocným gólem na 8:03 první vedení večera. Období skončilo hrou čtyři na čtyři, protože Ramon Untersander i Romain Jose z Bernu byli potrestáni za chycení. Preds šli do šatny s vedením 3:2 po dvou.

Oba týmy měly do začátku třetí třetiny šance na skórování ve zbývajících čtyři proti čtyřem, ale ani jeden tým nevyužil možnosti ledu navíc. Nashville zabil zbytek Josieho trestu a týmy byly zpět v plné síle. Aby napravil své dřívější chyby, skóroval Jose z levého kruhu v čase 5:56. Za stavu 5:24 pro nešťastnou chybu zamířil do pokutového území Luzon, ale penalta Nashvillu opět vypadala ostře. Zbývala necelá minuta, Byrne dokázal stáhnout brankáře a skóroval s: zbývalo 13 bodů. The Breeds vyhráli tento exhibiční zápas 4-3.

herní poznámky

John Haynes má své podnikání zkráceno, pokud jde o dokončení čtvrté řady.

Eeli Tolvanen, Cody Glass a Cole Smith hráli tvrdě, když jejich série naskočila na led. Tolvanen si vytvořil několik silných šancí na skórování, ale zatím nedokázal najít síť. Bude zajímavé sledovat, zda Tolvanenovo neofenzivní zakončení dobře zastíní jeho předsezónní výkon. Cody Glass využil těchto 60 minut ve Švýcarsku, aby dokázal, že je připraven na pravidelné minuty NHL. Cole Smith měl také solidní výkon. Hynes má několik použitelných kombinací, které může použít pro čtvrtý řádek – což je dobrý problém.

Forsberg a Duchenne vypadají připraveni na základní sezónu.

Jediná věc, která je obtížnější než mít rok kariéry, je vrátit se k po sobě jdoucím rokům kariéry. Samozřejmě není možné před sezónou předvídat, zda Forsberg nebo Duchenne budou stíhat nebo překonávat relativně nové cíle v jednosezónním rekordu franšízy, ale zdá se, že oba budou hrát na stejně vysoké úrovni, na které pracovali v letech 2021-2022. .

Sherwood vypadal dobře s Niederreiterem a Johansenem, ale Tommasino je stále pravděpodobně nejlepší ve druhé sérii základní části.

Phil Tomasino byl pro dnešní zápas zdravým skrečem, což vedlo k určitým spekulacím, že Tommasinův čas ve druhé sérii není konzistentní. Sherwood odehrál další silný zápas místo Tomasina, což je silný vykřičník za vynikající výkon před sezónou číslo 44. Haynes možná využil toho druhého bodu série, aby se naposledy podíval na další vyhlídky na čtvrtou sérii. Fanoušci Nashvillu budou čekat na poslední slovo ve své druhé lajně před pátečním zahájením pravidelné sezóny proti San Jose Sharks. Bylo by překvapivé vidět Tomasina, jak začíná sezónu na čtvrté sérii, ale Sherwood dnes večer hrál dobře s oběma veterány.

Nashville zakončí svůj čas v Bernu a zamíří do Prahy, Česká republika, kde v pátek zahájí zápas základní části proti San Jose Sharks.