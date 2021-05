Svět Walta Disneye končí 16. května teplotní kontroly pro hosty

Jeden protokol týkající se COVID skončí tento měsíc ve světových parcích Walta Disneye. Od 16. května již hosté nebudou muset při vstupu měřit teploty. Ke změně dojde u členů Cast od dnešního dne.

Teplotní kontroly byly součástí vstupu do Magic Kingdom, Walt Disney Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios a Animal Kingdom od znovuotevření parků v červenci 2020.

Ve světě Walta Disneye webová stránkaOd opětovného otevření jsme při hodnocení a aktualizaci zdravotních a bezpečnostních opatření, která pomáhají předcházet šíření COVID-19, vzali v úvahu pokyny orgánů veřejného zdraví, vládních agentur a našeho vlastního týmu odborníků na zdraví a bezpečnost.

„Vzhledem k tomu, že se tyto pokyny neustále vyvíjejí, as podporou místních zdravotnických a vládních úředníků provádíme další úpravy. Na doporučení CDC a našich místních zdravotnických úředníků postupně ukončíme zobrazování teploty na místě na Resort Walta Disneye. „Globální obsazení pro členy obsazení od 8. května a hosty 16. května

Svět Walta Disneye „bude i nadále postupovat podle pokynů vedoucích představitelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hlavně bude povzbuzovat lidi k očkování.“

Stránka stále říká, že všichni hosté ve věku od dvou let musí nosit masky. Mají pravidla pro to, co představuje Vhodné krytí obličeje. Dá se také bezpečně předpokládat, že sociální distancování se při frontách na atrakce zůstane.

The Parkovací rezervační systém To bylo použito ke kontrole počtu lidí v každém parku, stále platí. Pokud doufáte, že navštívíte nejkouzelnější místo na Zemi, nikdy není příliš brzy na to, abyste si rezervovali místo. podívej se na mě Kalendář V květnu a červnu se několik dní jeví jako nedostupných a zbytek je k dispozici pouze částečně, což znamená, že od nynějška do 3. července funguje alespoň jeden park denně.

Svět Walta Disneye právě ohlásil novou událost s tématem Halloween v Magic Kingdom, Disney After Hours BOO BASH. To nahradí Mickeyho nepříliš děsivý Halloween, který byl podzimní událostí minulých let. Rovněž oznámili nadcházející film Hvězdné války: Galaktický hvězdný křižník, který se otevře příští rok, takže se fanouškům Disneyho máme na co těšit.