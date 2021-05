Tasmánští ďáblové se na australské pevnině narodili poprvé za 3000 let

Tasmánští ďáblové zemřeli na pevnině poté, co dorazil dingo – druh divokého psa – a byl uvězněn na ostrově Tasmánie. Jejich počet však utrpěl další ránu od infekční formy rakoviny známé jako diabetická choroba obličeje (DFTD), která od svého objevu v roce 1996 zabila přibližně 90% populace.

A nyní, několik měsíců po jejich propuštění, se tato stvoření rozmnožila – a ochranáři identifikovali drobné vačnatce, které podle nich mají velikost arašídů bez skořápky, uvnitř tašek jejich matek.

Podle australského úřadu pro cestovní ruch žena tasmánského ďábla porodí 20 až 40 letců najednou. Děti závodí s matčiným vakem, který má jen čtyři bradavky. Ti, kteří se dostanou do tašky, tam žijí asi tři měsíce.

“Pracovali jsme neúnavně po větší část 10 let, abychom přivedli démony zpět do divočiny v kontinentální Austrálii s nadějí, že vytvoří udržitelnou populaci. Jakmile se vrátí, bylo to zcela na nich,” uvedla Animal Ark at . Pondělní prohlášení. „Dívali jsme se na ně z dálky, dokud nenastal čas vstoupit a potvrdit narození našich prvních pozemních letců.

Tasmánští ďáblové jsou největšími masožravými vačnatci na světě a jsou domorodým predátorem. To znamená, že jejich opětovné zavedení pomůže kontrolovat populace divokých koček a lišek, které loví jiné ohrožené druhy. Ďáblové jsou také mrchožrouti, kteří pomáhají udržovat jejich prostředí prosté chorob.

Podle samotné Aussie Ark v samotné Tasmánii zbývá ve volné přírodě jen 25 000 démonů.