Jenin: Izraelské síly zahájily smrtící útok na Západní břeh Jordánu

izraelský Palestinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že síly zahájily v noci na neděli velkou vojenskou operaci ve městě Jenin na severu Západního břehu Jordánu, při níž zahynuli nejméně tři lidé a dalších 25 bylo zraněno.

V prohlášení zaslaném Telegramu v pondělí v časných ranních hodinách izraelská armáda uvedla, že zahájila „intenzivní úsilí v boji proti terorismu ve městě Jenin a v oblasti uprchlických táborů Jenin“ zaměřené na „teroristickou infrastrukturu“.

Obyvatelé Jeninu řekli CNN, že v oblasti slyšeli hlasité exploze a střelbu, zatímco video z místa ukazovalo zraněné Palestince evakuované sanitkou do vládní nemocnice Jenin.

Mezi zraněnými je sedm v kritickém stavu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Většina zranění je „vážná a v horní části těla“, řekl Mahmúd Al-Saadi, ředitel palestinského Červeného půlměsíce v Jeninu, a dodal, že proces převozu zraněných byl obtížný.

Záběry sdílené s novináři ukazují operace, které v pondělí ráno probíhají v částech uprchlického tábora Jenin a izraelských vojenských vozidlech v ulicích Jeninu. CNN nebyla schopna nezávisle ověřit videa.

Izraelská armáda uvedla, že vybombardovala společné operační velitelské centrum pro tábor Jenin a aktivisty brigády Jenin, palestinské ozbrojené skupiny napojené na Islámský džihád.

„Centrum operačního velitelství sloužilo jako pokročilé sledovací a průzkumné středisko, místo, kde se shromažďují ozbrojení teroristé před teroristickými aktivitami a po nich,“ uvedly IDF a dodaly, že tábor byl „místem pro zbraně a výbušniny“ a „koordinační a komunikační. centrum mezi teroristy.“

„Velící středisko navíc poskytlo útočiště hledaným osobám zapojeným do provádění teroristických útoků v posledních měsících v regionu,“ dodal.

IDF později uvedla, že zabavila výbušná zařízení během operací prováděných v koordinaci s Izraelským úřadem pro cenné papíry (ISA).

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant v prohlášení uvedl, že IDF „jednala proti teroristickým ohniskům“ v Jeninu a že „každý, kdo ublíží občanům Izraele, zaplatí vysokou cenu“.

„Počínání našich nepřátel bedlivě sledujeme a izraelský obranný establishment je připraven na každý scénář,“ řekl ministr.

Brigáda Jenin tvrdila, že těžce poškodila nejméně jedno izraelské vojenské vozidlo pomocí improvizovaných výbušných zařízení, a její ozbrojenci pokračují v napadání izraelských sil, aby „zabránili jejich postupu do tábora“.

Palestinské hnutí Islámský džihád uvedlo, že v reakci na izraelské operace v Džanínu bude konfrontovat svého nepřítele se „všemi možnými možnostmi odvety“.

„Agrese proti Jeninovi nedosáhne svých cílů, Jenin se nevzdá. Budeme konfrontovat nepřítele se všemi možnými možnostmi reakce v reakci na nepřátelskou agresi proti Jeninovi,“ zveřejnila militantní skupina na svém oficiálním kanálu Telegram.

Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás rozsáhlou izraelskou vojenskou operaci odsoudil a označil ji za „nový válečný zločin“.

Bezpečí a stability nebude v regionu dosaženo, pokud to náš palestinský lid nepocítí. Prezidentův mluvčí Nabil Abu Rudeineh řekl, že to, co izraelská okupační vláda dělá ve městě Jenin a jeho táboře, je nový válečný zločin proti našemu bezbrannému lidu.

Nájezd přichází necelé dva týdny poté Izraelský vojenský nálet na Jenin Následovala rozsáhlá přestřelka, která si vyžádala nejméně pět mrtvých a desítky zraněných Palestinců. Podle IDF bylo zraněno a úspěšně evakuováno osm izraelských vojáků.

V samostatném incidentu izraelské síly podle palestinského ministerstva zdravotnictví v pondělí zastřelily 21letého muže identifikovaného jako Muhammad Hassanein u severního vjezdu do města Al-Bireh poblíž Ramalláhu na Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda se k incidentu zatím nevyjádřila.