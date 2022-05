Taliban ukládá afghánským moderátorkám zpravodajství zahalovat obličej | Afghánistán

Vládci afghánského Talibanu začali prosazovat nařízení, podle kterého si všichni moderátori televizních zpráv v zemi při vysílání zakryli tváře, jako součást tvrdého posunu, který vyvolal odsouzení od aktivistů za lidská práva.

Poté, co to bylo oznámeno ve čtvrtekPouze několik novinek vyhovělo. V neděli však byla většina hlasatelek viděna zakrytá obličejem poté, co ministerstvo Talibanu pro podporu ctnosti a prevenci neřesti začalo uplatňovat dekret.

Ministerstvo informací a kultury již dříve oznámilo, že politika je „konečná a nesmlouvavá“.

„Je to jen vnější kultura, která nás nutí nosit masku, a to nám může způsobit problém při uvádění našich pořadů,“ řekla Sonia Niazi, televizní moderátorka Tolo News.

Zástupce místních médií potvrdil, že jeho stanice obdržela příkaz minulý týden, ale v neděli ho musela realizovat poté, co mu bylo řečeno, že záležitost není předmětem diskuse. Mluvte pod podmínkou, že on a jeho stanice zůstanou v anonymitě ze strachu z trestu Taliban úřady.

Přihlaste se k odběru prvního vydání, našeho bezplatného denního zpravodaje – každý všední den ráno v 7:00 GMT

Během poslední vlády Talibanu v Afghánistánu v letech 1996 až 2001 uvalily na ženy zdrcující omezení, vyžadovaly, aby plně nosily burku, a zakazovaly jim přístup do veřejného života a vzdělávání.

Poté, co se Taliban v srpnu znovu chopil moci, zpočátku se zdálo, že uvolnil svá omezení a prohlásil, že nebude nosit ženskou uniformu. V posledních týdnech však přijaly tvrdý obrat, který potvrdil nejhorší obavy aktivistů za lidská práva a dále zkomplikoval jednání Talibanu s již tak nedůvěřivým mezinárodním společenstvím.

Začátkem tohoto měsíce Taliban nařídil všem ženám na veřejnosti, aby nosily oblečení od hlavy až k patě, ve kterém jsou vidět pouze oči. Dekret stanovil, že ženy by měly opustit domov pouze v případě potřeby a že mužským příbuzným hrozil trest za ženský kodex oblékání, od předvolání a eskalace až po soudní slyšení a uvěznění.

Vedení Talibanu také zakázalo dívkám chodit do školy po šesté třídě, čímž porušilo dřívější sliby úředníkům, že se budou moci vzdělávat dívky všech věkových kategorií.