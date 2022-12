K prokázání, že COVID-19 způsobuje karditidu, je zapotřebí více studií: odborníci

Vzhledem k tomu, že další studie poukazují na zánět srdce u mladých, zdravých dospělých, zejména po druhé dávce, špičkoví lékaři v neděli uvedli, že by to nemělo spouštět poplašné zvony, protože jsou zapotřebí definitivní studie, které by prokázaly, že je třeba se vyhýbat vakcínám proti Covid-19.

Journal of the American College of Cardiology odhalil, že riziko rozvoje myokarditidy, perikarditidy nebo myokarditidy (akutní zánět srdce) je vyšší po druhé dávce vakcíny proti Covid-19.

V tomto stavu může zánět myokardu a srdečního obalu způsobit různé srdeční problémy.

Jiné studie také uvedly, že tyto výskyty se pohybují od 0,3 do 5 na tisíc obyvatel, což z něj činí vzácný jev.

Nejdůležitější je, že tyto případy byly léčeny včas a nevedly k úmrtí, ačkoli většina těchto pacientů vyžadovala hospitalizaci.

„Jinými slovy, tyto případy byly relativně vzácné a většina z nich se ze svého stavu zotavila jednoduchou léčbou symptomů bez nutnosti většího zásahu,“ řekl Dr.

Zda má tento stav dlouhodobé důsledky, ukáže až čas.

„Nicméně tyto komplikace jsou pozorovány častěji u mladších lidí, možná proto, že mají robustnější imunitní systém, který může někdy způsobit dysregulovaný zánět,“ vysvětlil Dr. Sasidharan.

S přibývajícími případy neočekávaných srdečních infarktů a dokonce mrtvic, které se objevily mezi zdravými, mladými a středními Indy, nová studie minulý týden odhalila, že neočkovaní a neočkovaní lidé byli postiženi touto novou zdravotní tísní.

Asi 51 procent občanů uvedlo, že mají ve své úzké síti jednoho nebo více jedinců, kteří v posledních dvou letech prodělali mozkovou mrtvici nebo mrtvici, krevní sraženiny, neurologické komplikace, precipitaci rakoviny nebo jiné náhlé zdravotní stavy.

Podle průzkumu LocalCircles, platformy sociální komunity, 62 procent občanů uvedlo, že ti, u kterých se vyvinulo takové onemocnění, byli očkováni dvakrát, 11 procent uvedlo, že postižení dostali jednu dávku, zatímco 8 procent uvedlo, že nebyli očkováni. .

Podle kardiologů je znepokojivý prudký nárůst počtu lidí, kteří nečekaně zemřou na infarkt.

„Ačkoli není dostatek údajů a důkazů, které by prokázaly, zda se jedná o jev způsobený Covidem, po infekci virem se to určitě zvýšilo. V některých případech mohou být zodpovědné dlouhodobé následky Covid,“ řekl Dr. Samir Kubba, ředitel Kardiologie, Max Super Specialty Hospital, Vaishali řekl IANS.

Podle Dr. Sanjeeva Jeery, ředitele a přednosty kardiologie, Fortis Hospital Noida, může dlouhý COVID nebo COVID způsobit přetrvávající zánět srdečních cév.

„To může protrhnout tiché blokády a způsobit srdeční infarkt, zvláště po neobvyklém cvičení, jako je zvedání těžkých břemen, chůze na běžeckém pásu nebo běh v chladném počasí. Riziko se zvyšuje, pokud existují rizikové faktory pro srdeční onemocnění, jako je vysoký krevní tlak,“ dodává. cukrovka a cukrovka.“ cholesterol, kouření nebo obezita.“

Dr Sasidharan dodal, že v tuto chvíli neexistuje mnoho důkazů o tom, že by tento stav mohl mít nějaké negativní důsledky, protože přínosy vakcíny daleko převažují nad riziky.