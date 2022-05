Minium: Jana Milichová z ODU bude mít úžasnou kariéru v ženském golfu NCAA

Norfolk, Virginie – V době, kdy dopravní portál vysává spoustu vysokoškolských sportovců a bere je na zelenější, často neuspokojivou, travnatou cestu, Jana Milichová Je příkladem někoho, kdo projevoval hodně loajality a byl v tom lepší.

V sobotu ráno vystoupila ženská golfistka Old Dominion University na pódium v ​​Shareaway Areně a převzala diplom z rukou prezidenta Briana Hemphilla, Ph.D.

A nebyl to jen titul. Získala bakalářský titul v oboru mezinárodní obchod s vedlejším oborem ekonomie na prestižní Strom School of Business. Absolvoval jsem s GPA 3,5.

O několik hodin později nastoupila se svým hlavním trenérem do letadla na mezinárodním letišti v Norfolku Mallory King Vedl první kolo NCAA Championships na University of Michigan. V pondělí ráno se zbavila jako nejlepšího nasazeného mezi šesti golfisty, kteří obdrží individuální posezónní nabídky.

Je to pátý rok v řadě, co ODU, jeden z nejlepších hlavních středních programů v zemi, šel do NCAA Championship jako tým nebo vyslal jednotlivce.

Pokud budete hrát dostatečně dobře, postoupíte do finále NCAA 20. až 25. května v Grayhawk Golf Club ve Scottsdale v Arizoně. Kane říká, že Milešová by mohla skončit v top 10 mezi jednotlivci.

Zde je důvod: Ken říká, že Milichová je nejlepší golfistka, jakou kdy na ODU hrála.

Start.

„Měli jsme pár velikánů,“ řekl Kane s odkazem na Kateřinu Vlašinovou a Maggie Cimmermacher. „Ale je to to nejlepší, co jsme kdy měli, a on se ani nepřiblížil.

„Možná to platí i pro zdejší golfisty, je to dobře.

„Jana je ve třídě sama. Drží všechny naše záznamy.“

Jedna stará žena v Pikovicích v České republice, které jsou asi 20 mil jižně od Prahy, ví, že mnoho škol Power 5 by jí nabídlo plnou jízdu, kdyby vstoupila do brány, ale říká, že je to něco, o čem nikdy vážně neuvažovala.

„Miluji Coach (Kane),“ řekla. „Miluji své spoluhráče a univerzitu. Měl jsem tu skvělý čas.“

Ken říká, že její oddanost ODU je působivá.

„Spousta sportovců má s trenérem nějaké křížovky nebo mají špatný den a jdou ven a v bráně,“ řekla. „To, co Jana udělala, je velmi osvěžující.

„Milovala svůj čas na ODU. Miluje své spoluhráče. Ve třídě byla velmi dobrá.“

Je možné, že její loajalita byla důsledkem pevných rodinných hodnot, které jí vštěpovali její rodiče Vladimír a Gendriska Milichové.

Vzniklo v postkomunistické éře, kdy se ekonomice České republiky začalo dařit za kapitalismu. Její otec, který prosperoval v telekomunikačním průmyslu, a její matka trávili hodně času se svými třemi dětmi, včetně dvou starších synů.

Její rodiče trvali na tom, aby jejich děti hrály nějaký druh sportu. Vladimíra Milichová ráda hrála golf a když jí bylo sedm let, Jana ho požádala o sadu obušek.

„Dřív jsem hrála tenis, ale můj mladší bratr začal hrát také golf, takže jsem to sledovala,“ řekla.

„Řekl jsem tátovi, že opravdu chci tuto hru vyzkoušet. Vypadá to zábavně.“

„Můj otec řekl, že mi koupí hole, ale řekl mi: ‚Musíš mi slíbit, že nepřestaneš hrát.

„Nechtěl, abych začal a řekl, že nechci hrát.“



autobusový autobus Mallory King S Jana Milichová

V devíti letech se vzdala tenisu a začala s vášní hrát golf. Brzy se ukázalo, že Milichová je zázrak.

O rok později hrála na turnajích. Ačkoli říká, že v devíti je poměrně pozdě začít hrát golf a stala se dostatečně zručnou na to, aby vynikala, rychle vyniká.

„Tatínek se mnou jezdil po celé České republice,“ řekla.

Když jí bylo pouhých 13 let, začala hrát na mezinárodních turnajích ao dva roky později se připojila k české reprezentaci.

Během toho jsem si domů přinesl dost trofejí, které by zaplnily dvě knihovny. Byla mezinárodní šampionkou ve hře na zápasy, mezinárodní šampionkou ČR ve hře na tahy, mistrovstvím ČR v amatérské Tour a na německém mezinárodním mistrovství se umístila na třetím místě.

Několik amerických univerzit jí nabídlo stipendia, když vstoupila do posledního ročníku střední školy, ale pak udělala něco, co ji nakonec přivedlo na ODU – rok přelomu.

„Věděla jsem, že nechci do Států hrát na vysoké škole, ale také jsem nevěděla, co chci dělat,“ řekla. „V České republice by bylo těžké skloubit školu a golf.

„Chtěl jsem všechno urovnat a zjistit, co chci dělat. Během toho roku jsem se soustředil na golf a tak nějak jsem si uspořádal život.“

V Evropě nejsou žádné středoškolské ani vysokoškolské golfové týmy, což znamená, že kdybyste chodili do školy v České republice, nezískali byste stipendium, trenéry, spoluhráče a akademickou podporu, kterou dostávají sportovci ODU.

Ke konci roku se rozhodla, že by přece jen chtěla do Ameriky. Seznam vysokých škol, které ji zapsaly, se však do té doby zmenšil.

Slyšela o ODU od Vlasinové, která je také z České republiky, a provedla dvě návštěvy na místě – v Kalifornii Fullerton a poté v ODU.

„Když jsem jela do Fullertonu, bylo to poprvé v USA a bylo to naprosto úžasné,“ řekla. „Provedli mě přes kampus a jediné, co můžu říct, je ‚Úžasné‘.“

Poté navštívila ODU. „Tady je kampus lepší a tým je velmi dobrý,“ řekla. „Ale hlavním důvodem, proč jsem si vybral ODU, byl trenér (Ken).

„Je úžasná. Byla tak upřímná.“

„Když se mnou mluvila, nesnažila se nic ocukrovat. Řekla mi, co se ode mě očekává, že tady budu dělat, jakým výzvám budu čelit. Miloval jsem to. Kdysi jsem doma.“

Už čelila výzvám, kterým čelí každý mezinárodní hráč, když přichází do Spojených států. Zde je život jiný jako jazyk. Přestože se roky učila angličtinu na základní škole, v Norfolku se anglicky ve třídě nemluví.

Ale její největší boj přišel s mentálními postoji Američanů. Zdá se, že jsme pozitivnější než jeho krajané v Česku.

„Češi, my se ke všemu stavíme velmi negativně,“ řekla. „Když to zkazíš, lidé říkají, že to zkazíš. Když jsem sem přišel, cítil jsem vlnu pozitivní energie a bylo těžké si na to zvyknout.“

„Hodně mi pomohlo uvědomit si, že jsem dobrý hráč. Věřím si o trochu víc, než jsem býval.“

Nebyla by v ODU ani na vrcholu profesionální kariéry, nebýt jejího otce.

„Jsem tady díky němu,“ řekla. „Odmalička mi věnoval všechen svůj čas, aby mi pomáhal hrát golf.

„Můj mladší bratr je o sedm let starší než já, takže se táta zaměřil na mě. Hráli jsme každý den. Každý den po škole mě vyzvedl a šel na golfové hřiště, kde hrajeme a trénujeme.“

„Samozřejmě, že finanční podpora, kterou poskytl, byla neuvěřitelná. Díky jeho úspěchu v podnikání mu to umožnilo mi pomoci.“

Vzhledem k tomu, že NCAA poskytla všem sportovcům po pandemii další rok způsobilosti, může se Milichová v příští sezóně vrátit, ale rozhodla se jít domů. Chce magisterský titul, ale protože plánuje zůstat v České republice, myslí si, že je lepší pracovat pro tento titul v Praze.

Má v plánu hrát nejprve profesionálně.

„Zkusím a uvidím, jak to půjde,“ řekla.

Sezónu dokončí jako amatérka a poté se pokusí získat akreditaci pro účast na Women’s European Tour.

„Starý Dominion mi bude moc chybět,“ řekla. „Je to jeden z nejlepších zážitků, které jsem kdy měl.“

„V Česku jsem se tak soustředil na školu a golf, že jsem neměl čas na kamarády. Tady jsem měl své spoluhráče. Líbilo se mi, že se můžu soustředit na školu a golf a ještě trávit čas s kamarády.“

„Doufám, že se vrátím. Možná se vrátím a budu hrát na LPGA Tour.“

Ale nejdřív jí zbývalo hrát golf a poslední gól.

„Miluji trať, na které budeme hrát,“ řekla. „Opravdu se na to těším.

„Bylo by velmi pěkné, kdybychom mohli postoupit do finále NCAA.“