„Agresivní Liga mistrů“: Ruská ambasáda v ČR napadena fotbalovými míči / forum24.cz

Kaputinští aktivisté v Praze protestují proti ruské vládě Vladimira Putina a proti finále Ligy mistrů v roce 2022 v Petrohradu. Aktivisté házejí fotbalové míče na ruskou ambasádu.

V Praze finále Ligy mistrů a boje s OH 2022

Během protestu prý aktivisté drželi plakáty s hesly „Liga mistrů okupace“ a „Liga mistrů soudů za nespravedlnost“.

Aktivisté nesou ukrajinskou vlajku poblíž ruské ambasády.

Demonstrace u ruského velvyslanectví v ČR / Foto forum24.cz

Protestní shromáždění u ruské ambasády v ČR / Foto forum24.cz

Jeden z demonstrantů, který měl na sobě šátek s dynamem Kyjev, řekl, že nedodržuje pravidla ruského režimu.

Ve fotbale se každý snaží hrát podle určitých pravidel, ale ruský režim je nedodržuje,

– Řekl aktivista.

Podobný protest se konal poblíž čínské ambasády. Členové Kaputinu tam protestovali proti místní vládě a olympijským hrám v Pekingu v roce 2022 a házeli na budovu tenisové míčky.

Nedávno bylo Číně odepřeno právo pořádat ženské tenisové turnaje pod záštitou WTA. Důvodem byla sexuální stížnost s čínskou tenistkou Peng Shuai.

Obvinil bývalého místopředsedu čínské vlády Zhang Koliho ze sexuálního obtěžování.

K protestům se vyjádřil i zakladatel skupiny. „Kaputin“ Runner von Command.

Řekl, že ruský a čínský režim „chtějí absolutní moc a snaží se svrhnout demokracii a porušovat lidská práva“. „

Chceme ukázat, že to není normální a že existují nějaká pravidla jako fotbal. Finále Ligy mistrů se odehraje 28. května v Petrohradu, ale podle nás je to absurdní v době, kdy chce Rusko ohrozit Ukrajinu a znovu zaútočit. Rusko šíří dezinformace, zasahuje do voleb a podporuje další diktátorské režimy

– řekl aktivista.

Protest byl strážci zastaven, protože nebyl koordinován s policií.