Roma Masters: Novak Djokovic produkuje epický návrat k poražení Stefanos Tsitsipas | Tenisové novinky

Světová jednička 1 Novak Djokovič pochází ze setu a zlomil se v zádech, aby porazil Stefanose Tsitsipase a dostal se do semifinále Roma Masters. Později v sobotu bude čelit Srbovi Lorenzu Sonigovi, který doufá doma ve finále s Rafaelem Nadalem a Riley Obelkou.



Rennes upravil svou páteční konfrontaci s Djokovičem setem a prorazil se, ale přesto, že byl dvakrát rozbit v setu play-off, měl světový hráč číslo 1 ohromující vítězství 4-6 7-5 7-5.

„O dnešní hře nebo včerejšku můžeme říci spoustu věcí. Bylo to, jako bychom hráli dvě hry. Včera jedna, kde byl nejlepším hráčem. Také dnes začal lépe. Nějak jsem si dokázal udržet nervy.“ [and] Přerušil své podání v klíčových okamžicích ve druhé a třetí skupině, “řekl Djokovič v rozhovoru po zápase.

“Podpora davů byla úžasná. Bylo skvělé hrát před davem.” [It was a] Pěkné počasí. Bylo to trochu štěstí, trochu mentální síly a správná taktika ve správný čas. Jeden výstřel, ani jeden bod, jeden výstřel dnes usadil vítěze. Jsem rád, že jsem na lepší straně. “

Djokovič (vpravo) a Tsitsipas si potřásají rukou po zápasnické bitvě v Římě

Tsitsipas měl dobrý důvod věřit, protože v sobotu ráno znovu vedl vedení 2: 1, ale Djokovič prolomil v osmé hře, aby vyrovnal skupinu 4-4. Je zřejmé, že se stále snažil sloužit a musel si v příštím zápase zachránit tři body zlomu, než mohl sám rozhodnout o rozhodujícím brejku a vyrovnat zápas jedním setem.

Djokovič si rezervoval své místo v semifinále Říma již podruhé

Djokovicovy frustrace pokračovaly v setu play-off, když byl rozbit ve třetí směně setu, a následně dostal varování, aby zasáhl jeho raketu na povrchu kurtu.

Tsitsipas pouze prodloužil svůj brejk kvůli faulu v bekhendu, aby Djokovic v šestém utkání skupiny remizoval, ale Řek svou šanci promarnil, když znovu zlomil soupeře a nedokázal sloužit na 5-4.

Místo toho to byl přední běžec, který využil svou druhou šanci a dvakrát za sebou zlomil svého soupeře, aby si podruhé rezervoval své místo v posledních čtyřech zápasech turnaje.

Rafael Nadal – 75 (11-0 v Roma Masters) Novak Djokovic – 70 (10-1 in Roma Masters) Riley Obelka – 1 Lorenzo Sunigo – 1 Nadal a Djokovič se dostali do semifinále ATP Masters 1000 od začátku série v roce 1990 a většina semifinále Řím v otevřené éře (od roku 1968)

“[I had to dig] velmi hluboký. Bezpochyby jsem až do posledního výstřelu nevěděl, jestli vyhraji, ale myslel jsem si, že můžu, “řekl Djokovič.

“Vždy můžeš bojovat, vydat ze sebe maximum a nechat Boha rozhodnout, kdo vyhraje.” [Stefanos] Hrál dobře. Je ve skvělé formě, jasně vyhrál Monte Carlo a vyřadil finále v Barceloně. Jsem opravdu rád, že jsem tuto výzvu zvládl. Pro mě to byla zatím asi nejtěžší hra roku. “

Sedmý Ital v semifinále MA 1000 3 🇮🇹 Fabio Funini

2, Matteo Berettini

1, Andrea Gaudenzi

1, Filippo Volandre

1, Andreas Seppi

1, Yannick Senner

1, Lorenzo # Songo# IBI21 pic.twitter.com/JEWzY7XyNH – Giorgio Spalluto (GeorgeSpalluto) 15. května 2021

Djokovič se v sobotu vrátí k soudu, aby čelil Italům Lorenzo Sunigo, Který porazil sedmého semena Andreje Rubleva 3-6, 6-4, 6-3, aby si rezervoval své místo v nedělním finále.

Sunigo, který se stal prvním Italem, který se dostal do semifinále turnaje od roku Filippo Volandri v roce 2007, si klade za cíl stát se prvním hráčem, který se dostal do finále doma v hlavním městě od Adriana Panaty v roce 1978.

V semifinále ostatních mužů vyhrál událost devětkrát Raphael Nadal Čelí Američanům, kteří poskytují obrovské služby Riley Obelka.

Semifinále je stanoveno! Ka. Pliskova v.Martic

Gauff vs. Swiatek# IBI21 – WTA (WTA) 15. května 2021

V ženském šampionátu šampionka French Open Iga Swiatek Přišla proti dvojnásobné šampiónce Eleně Svitolině 6-2 7-5, aby stanovila semifinálové datum se 17letou Američankou. Coco Gove.

čeština Karolína Plíšková Vezme si chorvatštinu Petra Martic Ve druhém semifinále.

