Proč přirozená imunita proti COVID-19 není podle lékařů tak dobrá jako očkování

Spojené státy mají přenes se přes to 46 milionů potvrzených případů COVID-19, nemoc způsobená novým koronavirem, a přirozená imunita z předchozí infekce nemusí při zvažování stačit nejvyšší cíl Snížit počet hospitalizací a úmrtí souvisejících s přenosem – zejména pokud jde o zmírnění hrozby pro nejzranitelnější z nás.

„Problém s přirozenou imunitou je v tom, že a) není tak dobrá jako očkování ab) časem ubývá a lidé se znovu nakazí, pokud na to nenavážete očkováním,“ říká odborný asistent medicíny na University of Virginia Dr. Tyson Bell řekl na Yahoo Finance Live (video výše).

Podobní lékaři uvedli.

„Myšlenka skutečně vybudovat imunitní ochranu na úrovni populace na základě přirozené infekce je v první řadě velmi nebezpečná,“ řekla Yahoo Dr. Keri Altoff, docentka epidemiologie na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Finance. „Je to velmi obtížné. Máme rizikové faktory pro lidi, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku, že onemocní vážnou nemocí a na to zemřou, ale máme mladé, zdravé lidi, kteří na tento COVID umírají. Nechceme, aby se tento virus rozšířil a lidé ztratili.“ jejich životy.“

že odhadnutý Na COVID-19 zemřelo 757 000 Američanů.

Přirozená imunita „také musí počítat“

Mnoho Američanů, kteří Odmítnutí očkování proti COVID-19 Argumentují tím, že jejich přirozená imunita vůči předchozím infekcím by měla stačit k ochraně je i ostatních, spíše než se nechat očkovat.

Příběh pokračuje

Navíc, argument zní, populace nakonec dosáhne bodu silné imunity proti hospitalizaci a úmrtí na COVID-19 prostřednictvím kombinace očkování a přirozené imunity – koncept známý jako endemita.

Specialista na preventivní lékařství Dr. David Katz Yahoo Finance Live řekl Tato imunita proti přirozené infekci COVID-19 „musí také počítat. Tyto vakcíny by měly být zpřístupněny ostatním, kteří je nejvíce potřebují, ať už jde o posilovače nebo celosvětové distribuce.“

a Saint Luke’s University Health Network se sídlem v Pensylvánii oznámit V září to jednotlivcům, kteří pro ně pracují, umožní odložit očkování proti COVID-19 o 12 měsíců po infekci.

To přichází po souboru studie Ten, který byl proveden v Izraeli, zjistil, že přirozená imunita poskytuje silnější a déletrvající ochranu proti kmeni delta koronaviru než těm, kteří nebyli infikováni, ale byli plně očkovaní.

Nicméně, podle Dr. Bell, „Povaha viru přichází v cyklech a vlnách. Postupem času, když přijde další vlna, když tato přirozená imunita klesá, máte populaci, která je stále znovu nechráněná. Takže se obávám, že to je to, co ‚uvidím.“

Howie Foreman, profesor radiologie a veřejného zdraví na Yale University, řekl Yahoo Finance, že existují „důležitá“ upozornění, která je třeba mít na paměti s přirozenou imunitou.

„Logisticky řečeno, umožnit jednotlivcům nahradit předchozí infekci očkováním vyžaduje dokumentaci předchozí infekce a (méně jistý) aktuální stav protilátek,“ řekl Forman. „Pak se rozhodněte o trvanlivosti – to znamená, jak dlouho může být někdo ještě považován za imunního.“

Neexistuje „žádná dobrá logika“ pro nakažení spíše než očkování

A Studie byla zveřejněna Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zjistili, že předchozí infekce COVID nezaručuje protilátkovou odpověď, což znamená, že ti, kteří doufají, že jim přirozená imunita poskytne alternativu k vakcíně COVID-19, nemusí být úspěšní.

„Je to další studie, která říká, že určité procento populace nevytváří protilátky, alespoň měřitelné protilátky po infekci,“ řekl Forman. „Začíná nám to pomáhat pochopit, u kterých skupin je nejmenší pravděpodobnost vzniku protilátek.“

Podle studie: „Ne u všech lidí, kteří se uzdraví z infekce SARS-CoV-2, se vyvinou protilátky specifické pro SARS-CoV-2. Ukázali jsme, že nesérokonverze je spojena s nižším věkem a reverzní transkriptázou s vyššími prahovými hodnotami cyklus PCR a stanovení zátěže virový přenos SARS-CoV-2 v nosohltanu jako klíčový vazebný faktor pro systémovou protilátkovou odpověď.

(Žádná sérokonverze Prostředek že imunitní systém postižené osoby nebyl schopen vytvořit protilátky navzdory expozici.)

Jinými slovy, u mladých lidí se zdá, že je méně pravděpodobné, že se vyvinou protilátky, a vývoj protilátek je vysoce závislý na virové náloži, tedy na závažnosti infekce. Čím vyšší je celková virová nálož, tím je pravděpodobnější, že se u člověka vytvoří protilátky.

Mary Lubrano, zdravotní sestra z Chalmette, Louisiana, dostává léčbu pro COVID-19 v Ochsner Medical Center v Jefferson Parish, Louisiana, 10. srpna 2021. REUTERS/Kathleen Flynn

Zpráva CDC tedy varovala před přesvědčením, že přirozená imunita je kategoricky účinnější než očkování: „Lidé s RT-PCR, kteří zažili příznaky COVID-19, mohou být méně náchylní k očkování, protože věří, že jsou chráněni, ale Naše výsledky varovat před tímto předpokladem.“

Je však jasné, že existují jedinci, kteří by raději získali přirozenou imunitu záměrným nakažením, než aby se nechali očkovat. Například skupina jednotlivců v Kanadě Rukojeť „COVID tip“ se záměrem produkovat protilátky po expozici viru. Řada z nich byla následně převezena do nemocnice.

„Neexistuje žádný dobrý důvod, který říká, že byste se měli nakazit a ne očkovat,“ řekl Forman. „Přinejmenším do 12 let jsou důkazy přesvědčivé, že očkování je bezpečnější než infekce, takže by se nikdo neměl nakazit místo očkování. To je jen hloupý čin. Bylo by to spíš, jako kdybyste si dokázali představit, že kost, která uzdraví se poté, co se ukáže, že zlomenina je Je to silné jako kosti, které nejsou zlomené nebo něco jako říkat, že když si zlomím kosti, budu kosti zase silné. Nemá žádnou logiku, jak se tomu vyhnout. Jediné, co to dělá, je postavit tě ve větším riziku.“

Po zvážení všech věcí je očkování „správnou cestou“.

O koronaviru a jeho dlouhodobých účincích je stále co učit, včetně toho, jak dlouho protilátky vytvořené po infekci vydrží v lidském systému a proč se u některých vyvinou, zatímco u jiných ne.

Forman řekl, že zpráva CDC naznačující různorodou normální imunitní odpověď „neodpovídá na otázku, zda lidé, kteří nemají měřitelné protilátky, ale mají zdokumentované předchozí infekce, jsou stále chráněni“. . Ale začalo to vyvolávat vážné otázky o tom, kdo po infekci nemá imunitu.“

Ačkoli není jasné, kolik očkovaných jedinců se již dříve nakazilo COVID-19, vyhledávací body že tito lidéHybridní imunita„Jak přirozená imunita, tak očkování mohou mít nejsilnější protilátkovou odpověď ze všech.

V každém případě je rozhodujícím faktorem očkování – a Posilovací dávky v určitém okamžiku Zda došlo k předchozímu zranění či nikoli.

Altoff, epidemiolog z Johns Hopkins University, zdůraznil, že vakcíny jsou „cestou, kterou se vydat“. „Máme dobrá data, která ukazují, že lidé reagují a reagují dobře, a že protilátková odpověď tam visí už několik měsíců. Celá diskuse o posilovačích se nyní rozehrává, protože protilátková odpověď u některých začíná slábnout – a to zejména riskantní, pokud uvidíme silný důkaz, že ubývá… [in] Starší lidé nebo ty typy jedinců, kteří jsou více ohroženi.“

Adriana Belmonte je reportérka a redaktorka zabývající se politikou a zdravotní politikou ve společnosti Yahoo Finance. Sledovat ji můžete na Twitteru Tweet vložit A kontaktujte ji na [email protected]

Přečtěte si nejnovější finanční a obchodní zprávy od Yahoo Finance

Sledujte Yahoo Finance CvrlikáníA InstagramA YoutubeA sociální síť FacebookA Flipboard, A LinkedIn