Recenze knihy: The End of Eden od Adama Wellse

Ale od 80. let 20. století začíná jarní tání sněhu na Sibiři přicházet o půl dne dříve ročně. Hmyz se nyní vynoří, rozmnoží a zahyne dříve, než se malé uzly vylíhnou. Mnoho mladých ptáků trpí podvýživou a umírá dříve, než se naučí létat. Ty, kterým se podařilo dostat do Afriky, jsou o 20 procent menší a lehčí než ty, které tam byly naměřeny na začátku 80. let.

Ještě důležitější je, že jejich zobáky, které používají k nalezení měkkýšů zahrabaných v bahně afrických pláží, jsou také kratší – příliš krátké na to, aby dosáhly na měkkýše, které potřebují k přežití. A tak uzly zemřou. Před 40 lety bylo v bahnité zátoce v Mauritánii napočítáno půl milionu lidí. Do roku 2022 jich zmizelo 400 000. Vše je v odkazech: Horký jarní vzduch na březích Severního ledového oceánu, 5 000 mil daleko, zabíjí ptáky v západní Africe.

Wells znovu a znovu otevírá okna tomuto druhu přesměrování a zneklidňující krásy. V každém případě se sofistikovaná přesnost setkává a podléhá bezděčné pošetilosti globálního oteplování. Wells nemá rád termín „změna klimatu“. Dává přednost frázi „globální podivnost“, frázi, která, jak říká, „vyjadřuje novost a podivnost klimatické krize“.

Wells si dává pozor na antropomorfní past. Nereaguje na utrpení hladových mláďat nebo ztracených delfínů. Je zde něco širšího než selhání jednotlivých životů: svět v šíleném stavu čerpání své síly sám ze sebe. Ale sebeovládání může být samo o sobě v pohybu.

Popisuje neutěšenou situaci iguaky, ohroženého zeleného papouška v Portoriku. Pod lidskýma rukama jeho lesy uschly a díky globálnímu oteplování jsou hurikány vlhčí a ničivější než kdy jindy. Ve volné přírodě měli iguakové bohatý a výmluvný jazyk, plný šťouchnutí a návrhů, kterými by stádo uniklo predátorům a našlo si potravu. Poté, co ochránci přírody, kteří měli obavy o papouškovu budoucnost, odebrali některá vejce a odchovali mláďata v záchranném centru, byli papoušci odchovaní lidmi vypuštěni zpět do volné přírody. Ale vrátili se jako houfnice Kaspar – zmenšení, nesrozumitelní a oddělení, nikdy se nenaučili jazyk kmene. A když byli divocí ptáci v sérii hurikánů téměř úplně vyhubeni, zemřel i jazyk samotný.