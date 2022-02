Ukrajina: Ostřelování vyvolává obavy z vyostření konfliktu na Ukrajině

Natalia Slisareva (54) ve fiktivní školce, kde pracovala 37 let. Školu ve čtvrtek zasáhly dělostřelecké granáty. kredit… Lynsey Addario pro The New York Times

Stansya Luhanska, Ukrajina – Boje mezi separatisty podporovanými Ruskem a ukrajinskými vládními silami zuří už osm let. Každodenní potyčky, většinou nízké úrovně, se staly rutinou.

Ale čtvrteční vypuknutí nepřátelství, které přišlo v obzvláště nebezpečnou chvíli napjaté patové situace mezi Ruskem a Západem, přineslo strach z většího konfliktu blízko domova v tomto odlehlém, prašném městě nedaleko ruských hranic.

Ukrajinská armáda uvedla, že střely vypálené Ruskem podporovanými separatisty ráno zasáhly mateřskou školu a zranily tři učitele, nikoli však studenty, a také hřiště na střední škole.

„Bylo to pískání, pak výbuch,“ řekla Tatiana Bodicai, ředitelka školy zvané Imaginární mateřská škola.

Řekla, že učitelé vzali studenty na chodbu bez oken, nejbezpečnější místo v budově, a počkali, až si je rodiče vyzvednou. „Pro vytvoření klidné psychologické atmosféry učitelé vyprávěli příběhy a každý, kdo je potřeboval, dostal objetí,“ řekla paní Bodicaiová.

Armáda také uvedla, že na autobusové zastávce byli zraněni dva vojáci a jedna žena. Nebyla hlášena žádná úmrtí.

A večer se nad budovami rozléhaly praskliny ostrých výbuchů a záblesky světla z přilétajících dělostřeleckých granátů vrhaly stíny na stromy. Temnými ulicemi budov se rozléhaly exploze. Nejméně dva šestiranné granáty zasáhly město, dorazily s ostrým syčením, než explodovaly. Řidiči zastavili auta, vystoupili a úzkostlivě poslouchali.

Jedna ze střel dopadla na bytový dům v Magistralné ulici, což vedlo k výbuchu plynového potrubí a požáru. Později večer úřady uvedly, že nikdo nebyl zabit ani zraněn.

Obě strany obviňovaly druhou z bombardování, které bylo na Ukrajině a v západních metropolích vnímáno s obavami z možnosti přerůst ve větší konflikt.

Analytici uvedli, že povaha bombardování, které během jednoho dne zasáhlo několik míst podél kontaktní linie, je ve srovnání s nedávnými měsíci neobvyklá.

„Dnes to bylo simultánní bombardování na dlouhé vzdálenosti,“ řekla Maria Zulkina, ukrajinská politická analytička z Nadace pro demokratické iniciativy. „Bylo to synchronizované. To je pozoruhodné.“







Spojené státy uvedly, že Rusko nashromáždilo na ukrajinské hranici asi 150 000 vojáků. Západní vojenští analytici spekulovali, že Rusko si vyžádá nevyprovokovaný útok, který možná udělá Moskva sama, aby ospravedlnilo intervenci na východní Ukrajině, možná pod záminkou, že bude působit jako mírová síla.

Dělostřelecké ostřelování začalo ve čtvrtek v časných ranních hodinách a pokračovalo až do večera, kdy se nad budovami rozléhaly praskání ostrých výstřelů a záblesky světla z přilétajících dělostřeleckých granátů vrhaly stíny na stromy na okraji města. Ukrajinská armáda oznámila 47 porušení příměří na nejméně 25 různých místech, včetně dvou měst Stanycja Luhanska a Popasna.

Video Ostřelování na východě Ukrajiny podle ukrajinské armády zničilo mateřskou školu, přerušilo elektřinu a zranilo nejméně čtyři dospělé civilisty a dva vojáky. kredit kredit… Lynsey Addario pro The New York Times

Po odpoledním klidu se ve čtvrtek večer obnovila dělostřelecká palba ve Stanycii Luhanska, pevném městě prašných a děravých silnic obklopených zemědělskými poli. Je tu čerpací stanice, pár zelených rezidenčních ulic a nic moc jiného.

Střely ve městě nebo v jeho blízkosti explodovaly nejméně ve dvou salvách po šesti. Řidiči zastavili auta, vystoupili a úzkostlivě poslouchali.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během bojů odletěl na frontovou linii, aby navštívil vojáky, a ukrajinská média jej citovala, jak řekl, že je hrdý na armádu za to, že „zajistila adekvátní odrazení nepřítele“.

V Bruselu ministr obrany USA Lloyd J. Austin III, zprávy o bombardování byly „znepokojivé“.

Zatímco USA stále dávaly dohromady detaily, pan Austin řekl: „Už nějakou dobu říkáme, že by Rusové mohli něco takového udělat, aby ospravedlnili vojenský konflikt. Takže to budeme bedlivě sledovat.“

Tento sled událostí se již v Rusku stal. V roce 2008 ruská armáda napadla Gruzii poté, co vypukly boje mezi vládními silami a Ruskem podporovaným separatistickým hnutím v Jižní Osetii, regionu Gruzie, který Moskva nyní uznává jako nezávislou zemi.

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba, Svalte to na Rusko za „vážné porušení“ křehké dohody o příměří v regionu, zatímco prezident Zelenskij to popsal jako „provokativní bombardování. „

Kreml zaujal jiný postoj. Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij S. Peskov, „Několikrát jsme varovali, že nadměrná koncentrace ukrajinských sil v blízkosti linie kontaktu v kombinaci s možnými provokacemi může představovat strašlivé nebezpečí.“ Dodal, že doufá, že západní země varují Kyjev před „další eskalací napětí“.

Ruskem podporovaní separatisté rovněž obvinili ukrajinskou armádu. Leonid Bashnik, prezident samozvané Luhanské lidové republiky, řekl, že ukrajinská armáda dnes brzy ráno bombardovala civilisty – tvrzení, které nebylo možné nezávisle ověřit.

Ruský ministr zahraničí Sergej V. Lavrov uvedl, že zhruba čtvrtinu obyvatel odtržených regionů – 750 000 z asi tří milionů – tvoří ruští občané. Úder, který zraní nebo zabije ruského občana, může zvýšit riziko ruské reakce.

Aby ukrajinská armáda upozornila na to, čemu se říkalo bezohledné střelby do civilních oblastí, přesunula na místo poškozené školky reportéry, včetně jednoho z New York Times. Stávka také způsobila výpadky elektřiny a donutila obyvatele odejít do sklepů, aby hledali úkryt.

Dělostřelectvo a palba z ručních zbraní je na frontové linii běžná, přičemž mezinárodní monitorovací skupina obvykle v posledních letech každý den hlásí desítky až stovky porušení příměří.

Domy, školy, kancelářské budovy a infrastruktura, včetně elektrických věží, jsou často poškozeny. Začátkem tohoto roku ukrajinské úřady oznámily, že nálet dronu zasáhl opuštěnou školu ve městě na východě Ukrajiny.

Andrew E. Cramer Hlášeno ze Stanytsia Luhanksa, Ukrajina a Valerie Hopkinsová z Kyjeva. Marii Varníkovou Přispěl k reportážím z Kyjeva a Ivan Nikiburnko z Moskvy.