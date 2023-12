Spojené státy se angažují v diplomacii na vysoké úrovni, aby se vyhnuly vetování rezoluce OSN o zásadní pomoci Gaze.

Spojené státy americké, jejich klíčoví spojenci a arabské země se zapojily do diplomacie na vysoké úrovni v naději, že se vyhnou dalšímu americkému vetu nové rezoluce OSN o naléhavě potřebné pomoci pro Gazu před dlouho očekávaným hlasováním plánovaným na Čtvrtek. . ráno.

Spojené státy se snaží změnit odkazy v textu na ukončení nepřátelství Ve válce mezi Izraelem a Hamásem. Dalším problémem je inspekce nákladních aut do Gazy, aby se zajistilo, že přepravují pouze humanitární zboží. Současný návrh rezoluce navrhuje roli OSN, což je myšlenka, proti níž se Izrael pravděpodobně postaví.

„Nyní vyjednáváme v OSN o obecných obrysech rezoluce, se kterou bychom mohli souhlasit,“ řekl americký prezident Joe Biden novinářům na zpáteční cestě z Milwaukee ve Wisconsinu ve středu pozdě odpoledne.

Velvyslankyně Spojených arabských emirátů Lana Nusseibehová, která rezoluci podporovanou Araby sponzorovala, již dříve uvedla, že probíhají diskuse na vysoké úrovni s cílem pokusit se dosáhnout dohody o textu, který by mohl být přijat.

„Každý chce vidět rozhodnutí, které má dopad a je vymahatelné v praxi,“ řekla novinářům poté, co 15 členů rady ve středu brzy odpoledne uzavřelo uzavřené konzultace a souhlasilo s odložením. „Dnes věříme, že poskytnutí malého prostoru pro další diplomacii může vést k pozitivním výsledkům.“

Hlasování – Původně to bylo odloženo z pondělí Ekvádorský velvyslanec při OSN José Javier de la Gasca Lopez Dominguez, současný předseda Rady bezpečnosti, uvedl, že se nyní očekává, že schůzka bude odložena na úterý a poté na středu – a nyní se očekává ve čtvrtek ráno.

Americký představitel hovořil pod podmínkou anonymity, aby projednal citlivou diplomacii, uvedl americký činitel Americký ministr zahraničí Anthony Blinken Promluví se svými egyptskými a emirátskými protějšky a pokusí se dosáhnout konsensu buď ve středu pozdě, nebo brzy ve čtvrtek.

V rámci americké kampaně v OSN hovořil Blinken ve středu s ministry zahraničí Francie, Německa a Spojeného království a zdůraznil potřebu naléhavé humanitární pomoci pro Gazu, „potřebu minimalizovat civilní oběti“ a zabránit dalším eskalace. Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller řekl, že Izrael „potvrzuje závazek Spojených států vytvořit nezávislý palestinský stát“.

Nusseibeh řekl, že SAE jsou optimistické, ale pokud jednání nepřinesou výsledky do čtvrtka, „vyhodnotíme v Radě cestu vpřed… při hlasování o rezoluci“.

Generální tajemník OSN António Guterres řekl, že Gaza čelí „humanitární katastrofě“ a že úplný kolaps systému humanitární podpory povede k „úplnému kolapsu veřejného pořádku a zvýšenému tlaku na masový exodus do Egypta“.

Potravinová agentura OSN minulý týden oznámila, že 56 % domácností v Gaze trpí „velkým hladem“ ve srovnání s 38 % před dvěma týdny.

Návrh na stole v pondělí ráno volal po „urychleném a trvalém zastavení nepřátelských akcí“, ale tento jazyk byl zmírněn v nové verzi, o které se mělo hlasovat ve středu. Rezoluce vyzývá k „urychlenému zastavení nepřátelských akcí, aby byl umožněn bezpečný a nerušený humanitární přístup, a k přijetí naléhavých kroků k udržitelnému zastavení nepřátelských akcí“.

Tento návrh také vyzývá Guterrese, aby urychleně zavedl mechanismus pro výhradní monitorování dodávek pomoci do Gazy ze strany OSN – čímž by se obešel současnou izraelskou inspekci pomoci vstupující do pásma.

Diplomat Rady, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože jednání byla soukromá, uvedl, že Spojené státy a Egypt přímo spolupracují, aby zajistily, že jakýkoli mechanismus sledování pomoci bude fungovat ku prospěchu všech.

Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby ve středu ráno také vznesl dvě další otázky, které nebyly zahrnuty do rezoluce podporované Araby – Odsoudit smrtící invazi Hamasu do jižního Izraele ze 7. října To vyvolalo poslední válku a právo Izraele na sebeobranu.

Spojené státy 8. prosince Využila práva veta proti rezoluci Rady bezpečnostiS podporou téměř všech ostatních členů Rady a desítek dalších zemí požadují okamžité humanitární příměří v Gaze. 193členné valné shromáždění drtivou většinou schválilo podobné usnesení 12. prosince 153 hlasy proti 10 a 23 členů se zdrželo hlasování.

Ve své první jednotné akci 15. listopadu, kdy se Spojené státy zdržely hlasování, podnikla Organizace islámské spolupráce jednotné kroky. Rada bezpečnosti přijala rozhodnutí Vyzval k „urgentnímu a rozšířenému humanitárnímu příměří“ v bojích, nerušené dodávce pomoci civilistům a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích.

Rezoluce Rady bezpečnosti jsou důležité, protože jsou právně závazné, ale v praxi se mnoho stran rozhodlo ignorovat žádosti Rady o akci. Rezoluce Valného shromáždění nejsou právně závazné, přestože představují důležitý barometr globálního veřejného mínění.

Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války zabito téměř 20 000 Palestinců. Během útoku 7. října militanti Hamasu zabili v Izraeli asi 1200 lidí a ovládli jej. Asi 240 rukojmích Návrat do Gazy.

Hamás ovládá pásmo Gazy ministerstvo zdravotnictví Nerozlišuje mezi smrtí civilistů a bojovníků. Jsou tam pohřbeny další tisíce Palestinců Pod troskami Gaza, podle odhadů Organizace spojených národů.

K této zprávě přispěli autoři Associated Press Aamer Madhani, Matthew Lee a Ellen Knickmeyer ve Washingtonu.