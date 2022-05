Avatar: Frontiers of Pandora od Ubisoftu přichází i letos

Zprávy o výdělcích Ubisoft Obsahuje něco trochu překvapivého: Avatar: Frontiers of Pandora Stále má vyjít před koncem fiskálního roku vydavatele, který končí 31. března 2023. Akční adventura z pohledu první osoby zasazená do vesmíru Avatar. Odhaleno s přívěsem na E3 2021, který předvedl bujnou flóru a faunu Pandoryspolu s vzdušným bojem mezi lidmi a Na’vi.

byla adresa Původně oznámeno v únoru 2017; Je vyvinut společností Massive Entertainment ve spolupráci s Lightstorm Entertainment a Disney. Massive je vývojář za The Division Games, které jsou postaveny na proprietárním Snowdrop Engine. Tento motor bude použit pro Avatar: Frontiers of Pandora taky.

Moc jsme toho neviděli hranice pandory Spolu s několika snímky obrazovky a reklamním trailerem. Popis hry Uvádí, že hráči „se vydají na cestu přes západní hranici, dosud neviděnou část Pandory. Prozkoumejte živý interaktivní svět obydlený jedinečnými tvory a novými postavami a odrazte impozantní síly RDA, které jej ohrožují.“ “

Stále je toho hodně, co o spoustě hry nevíme, což je neobvyklé a vydání se velmi blíží. kosti lebky A Mario + Rapids: Sparks of HopeDvě další verze Ubisoftu jsou v současné době ve výrobě a jejich příchod je naplánován do 31. března 2023.

Blížíme se k absolutnímu bonusu pro fanoušky série Avatar: mobilní hra Avatar: Účet Má být propuštěn do konce roku 2022 a Avatar 2: Water Road Jeho uvedení do kin se chystá v prosinci.

revize: Starší verze tohoto článku chybně napsala okno vydání pro Avatar: Frontiers of Pandora.