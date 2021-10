Ženská remíza BNP Paribas má vzrušující příběhy navzdory ztrátě hvězd

Nejlepší osiva Ash Barty se minulý týden stáhla z BNP Paribas Open a druhá osiva Aryna Sabalenka měla po příjezdu do Indian Wells pozitivní test na COVID-19, čímž vyřadila první dvě ženy z letošního BNP Paribas Open.

Ačkoli zde nejsou tito dva a několik velkých hráčů – jako Serena Williamsová a Naomi Osaka -, losování žen z Indian Wells by mělo poskytnout potenciální ohňostroje a zápasy, díky nimž se letošní událost vyplatí sledovat.

Mezi nejlepšími čtyřmi držiteli jsou Karolina Plíšková, Iga Swiatek, Barbora Křížhikova a Elena Svitolina. Hluboko v tahu je několik bývalých nejlépe hodnocených hráčů a několik začínajících hráčů, kteří by mohli následovat ve stopách Williamsu, Osaky a Biancy Andreescu, z nichž každý vyhrál svůj první Masters level nebo vyšší turnaj v Indian Wells.

Většina nyní ví, že to bude první hlavní vystoupení britské osmnáctileté Emmy Radocano, která minulý měsíc vyhrála US Open. Zde jsou někteří další hráči, kteří budou debutovat v hlavním tahu BNP Baribas Open:

Iga Swiatek, Polsko. Jako druhá nasazená v letošním losování je Swiatek 20letá Polka, která zde hrála pouze jako kvalifikace v roce 2019. Vyhrála 2020 French Open a letos vyhrála dva turnaje.

Barbora Krejsikova, Česká republika. Pátá nasazená Kryzhikova bude mít také svůj hlavní remízový debut v Indian Wells. Začátkem letošního roku vyhrála French Open a také se dostala do čtvrtfinále US Open. Bude třetí nasazenou na BNP Paribas Open.

Coco Goff, Spojené státy americké. Sedmnáctiletá vycházející hvězda Gauff na 19. místě se chystala debutovat v Indian Wells v roce 2020, než byla událost náhle odvolána. Letos se dostala do čtvrtfinále French Open a na všech čtyřech grandslamech vyhrála nejméně tři zápasy v jednom kole.

Laila Fernandez, Kanada. Druhé místo na US Open, 19, na 28. místě, ale v Indian Wells nikdy nehrálo. Nepochybně bude mít za sebou velký kanadský dav, jako to udělal Andreescu v roce 2019.

Možné rané stany

Pokud se oba kvalifikují, mohl by Raducano hrát ve třetím kole šampionku 2015 BNP Paribas Open Simonu Halepovou. Vítěz pak pravděpodobně bude hrát vítěze potenciálního zápasu mezi Petrou Kvitovou a bývalou nejlépe umístěnou hráčkou Victorií Azarenkovou, dvojnásobnou vítězkou BNP Paribas Open.

Ve třetím kole se mohl střetnout s Geoffem Kryžikovou a ve třetím kole s Andreescem.

Předchozí nejlepší hráči musí sledovat

Halep a Azarenka se připojí k Angelique Kerber a Garbine Muguruza jako bývalé první hráčky loterie. Halepovo hodnocení je 11, Azarenková 27, Kerber 10 a Muguruza 5.

Kepper se mohla setkat s Muguruzou a ve čtvrtém kole s Halep Azarenkovou. Každý pár je na druhé straně mraků.

Pokud by se Halep a Radokano setkali ve třetím kole, vítěz by mohl čelit vítězi v potenciálním zápase mezi Azarenkovou a Kvitovou. Toto je loterijní koutek, který by mohl být nejzajímavější.

Osm nejlepších semen:

1. Karolina Plíšková, Česká republika

2. Iga Swiatek, Polsko

3 – Barbora Krijkova, Česká republika

4. Elena Svitolina, Ukrajina

5. Garbine Muguruza, Španělsko

6. Maria Skari, Řecko

7. Petra Kvitova, Česká republika

8. Belinda Bencic, Švýcarsko

