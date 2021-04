První pohled na český HDP počátkem roku 2021

Tento týden je plný zajímavých publikací. Dostaneme první pohled na HDP v prvním čtvrtletí České republiky, který pravděpodobně bude vykazovat špatnou výkonnost ovlivněnou platnými omezeními. Roční růst by mohl dosáhnout až -3,3% (čtvrtletně -1,7%). Vzhledem ke zlepšení sentimentu a epidemické situaci však oživení pravděpodobně začne ve 2. čtvrtletí. Zasedání maďarské centrální banky by mělo ponechat klíčovou sazbu na 0,6%, a zároveň potvrdit flexibilitu programu nákupu dluhopisů banky. Polsko, Maďarsko a Rumunsko zveřejní míru nezaměstnanosti v březnu – očekává se mírný pokles Polska, zatímco v Maďarsku mírný nárůst a nedávno změněná metodika se může promítnout do mírného nárůstu v Rumunsku. Chorvatsko, Slovinsko a Srbsko budou každý měsíc vydávat publikace o maloobchodním prodeji, které budou pravděpodobně tlačeny poblíž dvouciferné oblasti na pozadí loňské nízké základny. Podkladový efekt měl pomoci podpořit růst průmyslové produkce za březen v Chorvatsku a Srbsku o téměř 4% meziročně a 6% ročně. Kromě toho uvidíme první údaje o inflaci za duben ve Slovinsku a Polsku. Obě země by se měly dočkat nárůstu inflace, která bude vážena nižší bází z loňského roku, i když v Polsku bude výraznější (míra CPI meziročně přesahuje 4%).

Index oživení ve střední a východní Evropě

Po velikonočním poklesu se index obnovy ve střední a východní Evropě v polovině dubna zlepšil. I přesto zůstává ve velké části regionu zavedeno mnoho opatření k omezení šíření. Mobilita do obchodů s potravinami se výrazně zlepšila a byla téměř stejně vysoká jako těsně před Velikonocemi, zatímco dojíždění do maloobchodu mírně vzrostlo. Mobilita na pracovišti se posunula na nejvyšší bod od začátku března. Na druhé straně se znečištění ovzduší dále snížilo, čímž se snížil rychlý nárůst celkového indexu obnovy. Kvůli problémům s dostupností dat jsme za poslední dva týdny nechali spotřebu elektřiny beze změny. Nelze tedy vyloučit budoucí revizi hodnot.

Vývoj na devizovém trhu

Česká koruna prolomila hranici 25 900 a minulý týden se usadila poblíž 25 850 EUR. Očekáváme, že krone bude do konce roku pokračovat v růstu směrem k 25,40 EUR. Kč minulý týden jednoznačně překonala region. Forint i polský zlotý ztratily kolem 0,5% navzdory oslabení amerického dolaru, který obvykle hraje ve prospěch středoevropských a východoevropských měn. RON zůstal velmi stabilní, potenciálně podporovaný nákupy měny centrální bankou.

Vývoj na dluhopisovém trhu

ROMGB reagovaly pozitivně na rychlý konec alianční krize, která byla vyvolána odchodem ministra zdravotnictví a trvala přibližně jeden týden. Výnosy 10letých ROMGB se snížily o 10 bazických bodů podle váhy a snížily se na méně než 3%. Výnosová křivka byla také mírně zploštělá u Čechů, protože podle guvernéra Rusnoka diskuse o zvýšení sazeb nezačne dříve než v létě. V Maďarsku a Polsku výnosové křivky sklouzly, ačkoli obě centrální banky zvýšily své odhodlání zvýšit nákup státních dluhopisů. Glabinskiho poněkud pesimistický postoj byl vyvážen prohlášeními členů MPC a bývalého guvernéra Belky, kteří požadovali, aby centrální banka signalizovala ochotu jednat v případě rostoucích inflačních očekávání. Aukční kalendář bude ve střední a východní Evropě méně přeplněný než před týdnem. NBU uspořádá ve čtvrtek aukci dluhopisů s kvantitativním uvolňováním.

