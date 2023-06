Star Wars: KOTOR II DLC ‚Sith Lords‘ bylo pro Nintendo Switch zrušeno

Pamatujete na plánovanou obnovenou aktualizaci DLC Star Wars Knight of the Old Republic II? No, už nepřišel.

V aktualizaci od vývojáře Aspyr na sociálních sítíchtým oznámil, že DLC „The Sith Lords“ se „nepohne kupředu“:

Rádi bychom poděkovali komunitě KOTOR za jejich velkou vášeň a podporu pro sérii Star Wars: Knights of the Old Republic. Tato vášeň nám umožnila přinést tuto nadčasovou sérii na Nintendo Switch a jsme za to navždy vděční.

Bohužel dnes oznamujeme, že obnovené DLC pro Nintendo Switch verzi Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords se nepohne kupředu k vydání.

Rádi bychom poděkovali všem za jejich pokračující podporu poskytnutím bezplatného klíče k videohře hráčům, kteří si před tímto oznámením zakoupili Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords na Nintendo Switch.

Zde je seznam nabízených her, pokud se kvalifikujete. Chcete-li získat tento klíč, budete muset navštívit support.aspyr.com a odeslat žádost s dokladem o nákupu od Nintendo Switch.

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords na Steamu

– Star Wars Knights of the Old Republic na Nintendo Switch

Star Wars The Force Unleashed na Nintendo Switch

Star Wars: Republic Commando na Nintendo Switch

– Star Wars Episode I Racer na Nintendo Switch

– Star Wars: Jedi Knight Jedi Academy na Nintendo Switch

Star Wars: Jedi Knight II Jedi Outcast na Nintendo Switch

Když bylo původně oznámeno, tento bezplatný obsah po spuštění by zahrnoval nové dialogy a interakce, další misi s HK-47 v hlavní roli a nový přepracovaný konec. Více o tom, co se plánuje, se můžete dozvědět v našem předchozím příběhu.

Jak vnímáte zrušení tohoto DLC na Switch? Komentář níže.