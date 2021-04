Rostoucí útočník tučňáků Radim Zohorna zatím ukázal velký příslib

Chris Letang trochu žárlí.

„Chtěl bych mít ty dlouhé nohy,“ řekl sarkastickým úsměvem hvězdný muž Pittsburgh Penguins.

Než se vaše mysl zatoulá kamkoli drsně, je pro tento citát spousta kontextu.

Jako 6 stop 6 a 220 liber z kontextu.

Radim Zahrana.

Rostoucí útočník tučňáků Letang, jeden z nejlepších lyžařských obránců NHL, minulý týden trochu záviděl.

Během čtvrtečního vítězství Penguin 5-2 na silnici proti New York Rangers v Madison Square Garden naše květiny otevřely bodování přesunutím několika savců nad jejich rozměry.

Přihrávkou ledem z obranného pásma obránce Marcusa Petersona získala Zohorna útočnou modrou čáru na pravém křídle takovou rychlostí, která by normálně zahrnovala znak Norfolku Jih. Po slabém odporu obránce Rangers Lepora Haika naše květiny prořízly přední část brankoviště a zasáhly přední přihrávku bruslením pravých saní brankáře Igora Chesterkina, aby vstřelil svůj druhý gól v kariéře.

“Dlouhý krok,” řekl Litang přes videokonferenci. “Jakmile je pryč, je velmi těžké přestat. Pěkná tekutina pro chlapa jeho velikosti.”

„Je to působivé.“

Tento čin se zdál téměř rutinní ve způsobu, jakým to vysvětlují naši květinářství rodící se v Čechách.

„Udělal jsem to v (České republice) a udělal jsem to v (Americká hokejová liga s Wilkesem Barrem / Scrantonem),“ řekla Zohorna. „Byl jsem v plné rychlosti a šel jsem a zkusil bruslit a jít na síť. Měl jsem trochu štěstí a dal jsem gól. Bylo to hezké.“

O dvě noci dříve udělal Zuhourna další pěknou hru, když zaznamenal svou první asistenci v pozdních fázích ztráty silnice 8-4 s Rangers. Zuhorna vstoupil do útočného pásma, vytáhl pozdní pokutový kop od útočníka Rangers Pavla Bucheneviče, obnovil mu sáně, v pravém kruhu srazil šek od útočníka Rangers Chrisa Kreidera a vydal skrytou a složenou přihrávku obránci Brianovi Domulinovi, který zaznamenal svůj první cíl této sezóny.

Stačí říci, že embryonální stádia existence Zohorna NHL byla slibná. V pěti zápasech má čtyři body (dva góly, dvě asistence), přičemž je omezen hlavně na čtvrtou sérii.

„Opravdu se nám líbilo, jak (naše květiny) vypadaly od chvíle, kdy byl na tréninkovém táboře,“ řekl trenér Mike Sullivan. “Opravdu vzbudil náš zájem o jeho hru. Myslíme si, že má dobrý cit pro hokej. Má dobré útočné instinkty. Je opravdu silný pro velkého chlapa. Jeho spodní ruka na hokejce je opravdu silná, takže je dobrý v provozu, protože má dovednosti s hůlkou a sílu držet se za špetku. “

„Věděli jsme, že dojde k úpravě menšího kluziště (ve srovnání s většinou evropských kluzišť), tempa hry. Ale jeho hra nás opravdu fascinuje od začátku tréninkového kempu. S každým dalším zápasem, ve kterém hraje NHL a každý další trénink, který absolvuje s hráči NHL, si myslím, že tempo hry je A způsob jeho jednání se zpomaluje v jeho mysli. Ve výsledku si myslím, že využíváme jeho hry, protože vidíte herní schopnost, kterou ukázal až do tohoto okamžiku. “

Úspěch Zohorny přišel, protože hraje – a žije – v Severní Americe poprvé v životě.

„Když neznáš jazyk dobře, zpočátku jsi trochu plachý,“ řekl útočník Evan Rodriguez, který ve čtvrtek vstřelil silný gól díky přihrávce od našich květin. “Když přišel, byl zticha. Když se uvolnil, mluvil trochu víc. (Striker Frederick Godreau) Byl s (Wilkes Barr / Scranton) a s taxíkem těsně před tím. (Gaudreau udělal trochu dobrá práce, díky níž se cítí sebevědomě a přináší to s sebou. “

Zuhornova znalost angličtiny je omezená – i když je mnohem větší než schopnost průměrného pittsburského spisovatele sportu mluvit česky -, takže trenéři tučňáků zvolili trochu úmyslný přístup k tomu, jak ho řídit.

Zároveň se zdá, že mezinárodní hokejový jazyk tuto bariéru překonal.

„Nesnažíme se mu naplnit hlavu spoustou myšlenek,“ řekl Sullivan. „Snažíme se mu dát trochu informací nebo drobností, o kterých si myslím, že mu mohou pomoci. Ale je to skutečný intuitivní člověk. Je velmi aktivní v procesu učení. Využívá technologii, kterou máme, a několik různých videoprezentací.“ shromáždili se až z bootovacího tábora. “To definuje koncept našeho týmu. Je velmi aktivní s některými technologiemi, které máme ve snaze poznat některé z těchto detailů.„ Z “odvedl opravdu dobrou práci. Je potěšením být trenérem. Je velmi vnímavý. Má také schopnost. Dostane ji, když s ním budete komunikovat. Dáte mu svou vizi. Má tendenci ji zachytit. “

„Je to stále těžké,“ řekla Zuhourna. „Hrál jsem (pět) her. Stále na tom musím pracovat ve všech svých hrách. Opravdu musím tvrdě pracovat a tvrdě hrát.“

Zuhorna byla vložena do středu křídla primárně jako křídlo. Trenéři jsou připraveni jej používat v ústřední roli v omezených dávkách, jako je druhá pohonná jednotka.

Ale co dlouhodobě? Jaký je strop našich květin?

„Nejsem si jistý, o co jde,“ řekl Sullivan. “Jsme velmi nadšení z jeho hry až do tohoto okamžiku. Jeho oblíbeným umístěním je Ice Center. Hrál ve střední Evropě. Není snadné hrát při své první zkušenosti s NHL.”

„Nejsem si jistý, jakou má čepici, ale myslím si, že má potenciál být dobrým silným hráčem v této lize. Čím déle s námi bude hrát, myslím, že nám to dá šanci dozvědět se více podrobností o této lize hra a její jemné detaily. Ale jsme velmi nadšení jeho hrou a možná tím, kam jít. “Může se hýbat.”

Pozn .: Penguin dal v sobotu ústupky Gusovi Ricolovi a útočníkovi Coltonovi Seviorovi.