ARK: Survival Evolved vyjde na PS5 v srpnu, pro stávající vlastníky žádná cesta k upgradu

Aktualizovat: Mluvčí Studia Wildcard nám potvrdil, že pro stávající vlastníky ARK: Survival Evolved na ARK: Survival Ascended nebude existovat žádná cesta k upgradu. „ARK: Survival Ascended je navržen pro konzole nové generace a nemá k dispozici žádnou cestu upgradu,“ byli jsme informováni.

Původní článek: ARK: Survival Evolved skončí v srpnu na PS4 a podpora se přesune na remasterovanou verzi PS5 s názvem ARK: Survival Ascended, to vše jako součást komplexního plánu pro sérii přežití dinosaurů. Opětovné vydání poběží na Unreal Engine 5 a bude zahrnovat obsah jako The Island a Survival of the Fittest, ale kupodivu to nevypadá, že by existovala cesta k upgradu pro stávající vlastníky. To znamená, že nová verze vás vyjde na 39,99 $, i když jste byli starým hráčem originálu.

Ve skutečnosti je celý cenový model nepořádek. Jak už víte, pokračování ARK II Vypadá to, že to bude konzole exkluzivně pro Xbox Series X | S, takže vývojářské Studio Wildcard nabízí balíček na zařízení společnosti Microsoft, který obsahuje ARK: Survival Ascended a jeho pokračování za 49,99 $. Majitelé PS5 sice zaplatí celkově o 10 dolarů méně, ale pravděpodobně by bylo lepší zahrnout i pokračování. I když je to nyní odloženo, do roku 2024.

Rozšiřující balíčky se pro remasterovanou edici budou prodávat také samostatně, takže Průzkumník včetně Scorched Earth, Aberration a Extinction bude stát 19,99 $. Poté budete muset odejít poslední 19,99 $ za kartu Genesis, včetně dvou dílů příběhu Genesis. Opět absolutně žádné slovo o tom, že jsou nabízeny se slevou lidem, kteří si je již koupili na PS4. Prověříme to u vývojáře.

Ke své cti, Remaster slibuje několik pěkných vylepšení masa, jako je dynamické počasí, interaktivní listy a multiplatformní přehrávač. Studio také přináší řadu vylepšení hry a uživatelského rozhraní. Vypadá to dobře, ale bojujeme s myšlenkou, že vývojář zamkne původní verzi hry a pak požádá fanoušky, aby si ji koupili zpět na novou konzoli. Tohle nám vůbec nesedí!