Zde je návod, jak se dostat do pohovky Halo Infinite • Eurogamer.net

Hráči Halo Infinite objevili způsob, jak se pokazit v kooperativní hře na gauči.

I když neexistuje žádný oficiálně schválený způsob, jak se připojit k příteli v Halo Infinite pro jeho příběhovou kampaň – prozatím si budeme muset počkat alespoň do května 2022, než bude práce spuštěna – hráči objevili nový exploit, i když s velmi omezenými funkcemi. a velmi silná možnost, že to prozatím ztratíte.

Samozřejmě nikomu nedoporučujeme, aby to dělal, protože to není stabilní a není to vůbec podporováno, ale dává vám to skvělé a nevadí vám hraní bez HUD, přístup k pravidlům UNSC dopředu a podivnému osvětlení, říká Twitterernobleactual jako první věc, kterou musíte udělat, je přepnout hru do režimu offline (díky, Kotaku).

Jakmile to uděláte, připojte druhou konzoli, nastavte profil a nechte prvního hráče, aby načetl hru. Jakmile první hráč začne, musí znovu ustoupit a nechat druhého hráče spustit na své konzoli. Odtud by měli být schopni přidat se do požární jednotky pro jednoho hráče a bude k dispozici funkce rozdělené obrazovky.

Nebo můžete počkat do května. Všechno nejlepší pro tebe, příteli.

Slíbil 343 Významné změny ve struktuře akcí jsou časově omezené Právě včas na comeback útěku: Tenrai v lednu.

Jak Sunrise shrnul počátkem tohoto týdne, Fracture: Tenrai byla první časově omezenou akcí Halo Infinite a od komunity se jí dostalo silné kritiky kvůli Mnoho důvodů, včetně 343 prémiové kosmetiky se samurajskou tématikou prodávané v obchodě ve hře.

V živém přenosu Halo Holiday 2021 začátkem tohoto týdne Jeff Hawk, vedoucí designu na 343, nastínil plány na budoucí změny, včetně snížení počtu swapů výzev a navýšení XP v předávání událostí. Zadruhé, kosmetické předměty dříve dostupné v obchodě a karta události budou nyní k dispozici pouze v samotné akci Tenrai.