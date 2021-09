V České republice se srazily osobní vlaky, při nichž zahynuly 3 osoby

Ve středu se na jihozápadě České republiky srazily dva osobní vlaky, při nichž zahynuli tři lidé a zranily desítky cestujících.

České dráhy uvedly, že do střetu byl zapojen vnitrostátní osobní vlak a mezinárodní vysokorychlostní vlak mířící z Mnichova do západočeského Plzně a české metropole Praha.

Policie uvedla, že při nehodě, ke které došlo těsně po 8:00 (06:00 GMT) ve městě Milavici, zemřeli nejméně tři lidé. Úřady uvedly, že mezi oběťmi byli motoristé a cestující.

Záchranná služba na Plzeňsku v prohlášení uvedla, že desítky jsou zraněny, z toho pět vážně. Čtyři helikoptéry transportují zraněné do blízkých nemocnic a do Prahy, zatímco tři helikoptéry byly převezeny do nemocnic v Německu.

Krajská záchranná služba uvedla, že ošetření potřebovalo celkem 52 lidí. Záchranáři přijeli z blízkého Německa, aby pomohli českým kolegům s ošetřením zraněných.

Obrázky z webových stránek ukazují, že přední část motoru vysokorychlostního vlaku byla vážně poškozena. Vlak provozují německé Laenderbahn a České dráhy.

Český ministr dopravy Karel Havlíček uvedl, že nehodu pravděpodobně způsobila lidská chyba. Řidič vysokorychlostního vlaku podle něj nezastavil na konkrétním místě.

„Situace je vážná,“ řekl Havlíček.