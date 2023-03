Členské státy, které nejsou vlastníky budov, by měly být odpovědné za plnění cílů směrnice pro povinné renovace starých a energeticky náročných budov, řekl Petr Holub, ředitel Budovy21 a odborník na energeticky úsporné stavby. Velké vzrušení v České republice.

Poslanci se v polovině března dohodli, že všechny obytné budovy – včetně starších budov – by měly minimálně do konce roku 2030 dosáhnout třídy energetické náročnosti E a třídy D do roku 2033.

Politici čečenské vládnoucí konzervativní strany ODS ale nařízení ostře odsoudili, především proti tomu, že zavádí různé povinnosti.

Kritičtí byli i opozičníci z ANO. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabeck uvedl, že majitelé starých a nezateplených domů budou muset „investovat stovky tisíc (korun českýchDo roku 2030.

Podle HolabSměrnice je nesprávně zaměřena, protože žaloby a pokuty zaměřené na pronajímatele by se měly primárně zaměřit na členské státy.

„Členské země by se měly zaměřit na špatně fungující budovy a zajistit jejich renovaci. Například poskytováním poradenství majitelům, poskytováním nízkonákladových úvěrů a podobně,“ vysvětlil odborník. „Určitě má smysl budovy renovovat a zaměřit se na nejhorší,“ řekl Holup.

Slova, která zvolil Evropský parlament, jsou podle něj nešťastná.

Například článek 9 uvádí, že povinnost obnovy spadá přímo na vlastníky budov, což je úkol pro členské státy, protože musí implementovat směrnici do svého vnitrostátního práva. Klíčem je vytvořit podmínky, které podporují zotavení.

Postoj parlamentu bude nyní „soutěžit“ s postojem Rady, i když podle Holupa mají členské státy zásadně odlišnou představu o tom, co chtějí implementovat.

Národní vlády nejsou ambiciózní ohledně termínů a nechtějí povinné změny energetických norem pro každou budovu, která plýtvá energií.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)