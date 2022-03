Sabres, klasické dědictví mezi Maple Leafs, mají téma Kanady a Spojených států

Fanoušci uvidí jednu polovinu stadionu vyzdobenou červenými, bílými a modrými ozdobami, hvězdami a pruhy pro Spojené státy a druhou na červenobílém javorovém listu pro Kanadu.

„Myslím, že ta myšlenka přišla hned, když jsme si uvědomili, že nejlepší by bylo, kdyby Buffalo Sabres hrálo proti Torontu Maple Leafs a v tomto smyslu Spojené státy proti Kanadě,“ řekl šéf obsahu NHL Steve Meyer. Úterý. „Toto je šesté vydání našeho Classic Heritage a poprvé bude jeho součástí i americký tým, takže jsme se zeptali: „Jak můžeme hrát toto téma celou cestu? „

Meyer řekl, že geografie je důležitým faktorem.

Hamilton, pobřežní město známé svými ocelárnami na západním okraji jezera Ontario, leží zhruba uprostřed mezi těmito dvěma městy podél Queen Elizabeth Highway, úseku známého jako „zlatá podkova“ způsobu, jakým se zemní háky drží kolem jezera. Scotiabank Arena, domov Maple Leafs, se nachází 69 km od stadionu Tima Hortonse. KeyBank Center, Sabres Square, je 62 mil daleko.

„Všimli jsme si, že fanoušci Buffala Sabres si kupují lístky a fanoušci Toronta Maple Leafs si kupují lístky. Budou lidé přicházet přes hranice a přijdou lidé z Toronta, které jsou obě asi hodinu daleko,“ řekl Meyer. „Všechny tyto faktory zjednodušují přechod mezi USA a Kanadou a vstup do terénu.“

Mayer uznal, že NHL musela u některých předchozích venkovních zápasů myslet mimo krabici. Například show Bridgestone NHL Winter Classic 2020 mezi Dallas Stars a Nashville Predators v Cotton Bowl v Dallasu obsahovala téma farmy na stadionu, které představovalo závody prasat.

„Museli jsme opravdu tvrdě pracovat na jiných místech, abychom zjistili, jakým směrem se ubíráme,“ řekl Meyer. „To bylo trochu jednodušší.“

Tak v tomto ohledu bylo zařazení kanadského ženského týmu, který 17. února vyhrál zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu 2022 vítězstvím 3:2 nad Spojenými státy.

„Vypadalo to jako normální záchvat,“ řekl Meyer.

A to byl určitě případ rodačky z Hamiltonu Sarah Norseové, která Kanadě v zápase o zlato zajistila vedení 1:0. Je sestřenicí obránce Edmontonu Oilers sestra darnell.

„Bude to taková legrace,“ řekla sestra. „Je pro mě ctí a privilegiem být toho součástí, zvláště zde v mém rodném městě. Od té doby, co jsme se vrátili, to byla taková smršť. Zapojit se do Heritage Classic, jako je tato, by bylo úžasné, zvláště zde v před přáteli a rodinou.“

Meyerová neprozradila, jak se na tom sestra a její spoluhráči podíleli, jinak než řekl: „Bude to zábavné a zajímavé.“

NHL v pondělí oznámila, že hlavní zábavou této akce bude umělkyně oceněná cenou GRAMMY a Juno Alessia Cara, rodačka z Bramptonu v Ontariu. Očekává se, že herec Eugene Levy, rodák z Hamiltonu, známý tím, že se objevuje ve filmech jako „American Pie“ a televizních pořadech jako „SCTV“ a „Schitt’s Creek“, bude hostit předzápasové vzrušení na Sportsnet Broadcasting v Kanadě.

Na ledě byly instalovány desky a na středu je naplánováno kreslení sloganů a čar. Meyer řekl, že teploty 60 stupňů Fahrenheita (16 stupňů Celsia) způsobily v neděli poškození ledu, ale ledová posádka se odrazila a stavba je nyní v předstihu.

„Klziště to nešetřilo, ale čekali jsme to,“ řekl Mayer. „Vzali jsme to v úvahu. Sledujeme počasí každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu. Věděli jsme, co přijde, a všechno bylo v pořádku. Kluci odvedli skvělou práci. Tohle není naše první rodeo.“

„Také víme, že faktorem bude vítr. Pokud tomu tak bude, týmy skončí v polovině třetího poločasu.“

S fanoušky přijíždějícími z Buffala z jihovýchodu a těmi z oblasti Toronta ze severovýchodu Mayer řekl, že by si měli být vědomi tras a možností parkování pro tuto akci. Tyto informace lze nalézt tady.