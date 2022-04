Čas spuštění Billy Jean King Cup, televizní kanál a živý přenos

Emma Raducanu vstupuje do neznáma, ale říká, že antuka, která tento týden vedla britský tým Billy Jean King Cup proti České republice, by se mohla ukázat jako jeho „nejlepší povrch“.

Devatenáctiletý hráč odehraje svůj první profesionální zápas na antuce, když se utká s Terezou Martínkovou, která je v pátek na 50. místě světového žebříčku.

Radokanu, který se umístil na 12. místě na světě, je nejvýše postaveným hráčem v britském týmu spolu s Harriet Dart, Katie Swann a Sonoy Curdall.

To přináší další odpovědnost debutantovi trofeje Billy Jean King Cup Radukanu, který upozorňuje na to, jak vypadá červený šampion US Open, a doufá, že brzy projde.

Dále Tenis

„Dlouhé tečky ve mně vyvolávají pocit, že to chci – vytvořit to, mít čas být agresivní na míči,“ řekl Radocanu, který před týmovou akcí v Praze trénoval v akademii Ricarda Piattiho v Itálii.

Dvouhra Radokunu proti Martínkové přichází poté, co pětadvacetiletý Dart odehrál svůj první gumový zápas proti Markétě Vondrošové ve finále French Open 2019.

V první pětici kvalifikačních losů jsou ještě dva zápasy dvouhry – Vondrošová vs. Radukonu a Dart vs. Martínková – a v případě potřeby budou mít i sobotní čtyřhru.

Jak se podívat na Billy Jean King Cup 2022 Britské partnerství s Českou republikou bude živě vysíláno na streamovacích službách BBC a na oficiálním webu LTA Tik tak. pátek 15. dubna První zápas začíná v 11 hodin na BBC iPlayer, Red Button a BBC Sport Processor. Harriet Dart (GPR) vs. Marquette Vondrošová (CSE)

Theresa Martínková vs Emma Radukonu (GPR) (CZE) Sobota 16. dubna První zápas začíná v 10:30 na BBC iPlayer, Red Button a BBC Sport Processor. Emma Radokanu (GPR) vs. Marquette Vondrošová (CZE)

Theresa Martínková (CSE) vs. Harriet Dart (GPR)

Katie Swann & Sonoy Kartel (GPR) & Mary Bosková & Linda Fruhvirtová (CZE)

Poprvé od roku 2010 britská kapitánka Ann Kyotawangová uznala, že vedení týmu Radukanu – vedeného Johannou Kondou v důchodu nebo Heather Watsonovou – která se chce zaměřit na zvyšování svého žebříčku ve dvouhře – je „nová éra“.

„Myslím, že za poslední rok se toho hodně stalo, očividně byl zdůrazněn Emmin úspěch a viděli jsme, čeho byla schopna dosáhnout za tak krátkou dobu,“ řekl Kyotwang.

„Takže vstupujeme do trochu neznámého místa a došlo k mírné změně ve vazbě.“

„Doufám, že Emma přijme svou pozici, povede tým jako vzor a v příštích letech v této roli skutečně poroste.“

Dále Emmu Radukanu

Češi vyhráli Billy Jean King Cup od roku 2011 pouze 11krát a 6krát, ale jejich první tři singly jsou Barbora Krezzíková (světová dvojka), Karolína Blíšková (7.) a Petra Kvitová (28.). nedávno odešel se zraněním.

Martínková a Vondrošová budou ještě tvrdší v divizi dvouhry proti Radokanu a Dartovi, který se nedávno dostal do první stovky poté, co se dostal do poslední šestnáctky v Indian Wells.

„Je to úskalí. Všechny ty zápasy zvládla dobře a dobře zakončila. Podmínky jsou pro ni správné, a když bude mít správnou náladu, bude pro kohokoli úhlavním nepřítelem, “řekl Kyotwang. Sky Sports.

„Jakmile se dostanete do první stovky, je to velký milník, pro Harriet to trvalo dlouho, takže jsem rád, že je v první stovce.

„Teď musí pokračovat v budování. Jen využívá tyto příležitosti a teď, když je její hodnocení vysoko, bude snadné dostat se na nějaké velké akce.“

„Zaručí status Main Draw na French Open a Wimbledonu.“