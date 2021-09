Nezbedný pes na multiplayerovém projektu The Last of Us: “ Stručně řečeno, pracujeme na tom ‘

Přestože Naughty Dog možná neprozradil žádné nové podrobnosti o nadcházejícím multiplayerovém projektu The Last of Us, v The Last of Us Day 2021 trvalo, než se ujistil, že fanoušci na něm aktivně pracují a že „odhalí více, až bude připraven! “”

Rochelle Snyder z Naughty Dog sdílela novinky v Komunitní aktualizace Po poděkování fanouškům a týmu, kteří všichni přispěli k úspěchu The Last of Us. Naughty Dog pak jako vtip tuto otázku zařadil, jak píše jeden fanoušek;

„Ano, tohle je ten krásný a rozkošný Naughty Dog, ale co teď děláš s The Last of Us?“

„Zkrátka na tom pracujeme,“ odpověděl Naughty Dog. „Vidíme zpětnou vazbu komunity, protože mnozí z vás požadují hru pro více hráčů a chtějí aktualizace. Prozatím řekneme, že milujeme to, co tým vyvíjí, a chceme jim dát čas na vybudování jejich ambiciózního projektu, a prozradíme více až bude připraven! ”

Za tímto účelem jsme od zahájení The Last of Us Part 2 zaneprázdněni rozšiřováním našeho týmu v chovatelské stanici a v současné době jsme v plném proudu, abychom nabírali zaměstnání související s programem (tip na tip), takže pokud nebo někdo, koho znáte, je způsobilý pro cokoli, co vidíte na našich zakázkách, přihlaste se! “

Pro ty, kteří nevědí nebo si možná nepamatují, Naughty Dog oznámil, že učinili „obtížnou volbu“ nezahrnout online režim pro více hráčů do The Last of Us Part 2 po rozsahu a ambicích hry pro jednoho hráče. kampaň dosáhla úrovně, kterou ani tým nečekal.

S tím, že režim Frakce Poslední z nás milovali mnozí, Naughty Dog ujistil fanoušky, že se v budoucnu v nějaké formě vrátí.

I když stále nevíme, zda to bude samostatná hra, součást budoucí sady her The Last of Us nebo část nové hry, víme, že Naughty Dog tvrdě pracuje na tom, aby se stala realitou. . Podle nás je indie multiplayer The Last of Us ve skutečnosti skvělý nápad.

Ačkoli to nebyla nejvýznamnější aktualizace, Naughty Dog a HBO sdíleli první pohled na nadcházející sérii The Last of Us, díky které jsme se poprvé podívali na Joela Pedra Pascala a Ellie Belly Ramseyové.

