Nová aplikace Microsoftu pro Windows „One Outlook“ začala unikat

Nový e-mailový klient Microsoft Outlook pro Windows, Soubor Projekt tzv. „One Outlook“. Na společnosti se již nějakou dobu pracuje a zdá se, že je téměř připravena na hlavní vysílací čas. Některým uživatelům se nejprve podařilo novou aplikaci stáhnout spatřen Windows Central, i když se zdá, že v tuto chvíli funguje pouze pro práci a vzdělávání. Ti, kteří se mohou dostat dovnitř, najdou… no, je to přesně to, co byste očekávali.

Dlouho jsme slýchali, že budoucnost poštovních klientů Microsoftu bude vypadat hodně jako webová aplikace Outlook a ve skutečnosti se zdá, že nová aplikace je právě taková. Je mnohem lehčí a jednodušší než předchozí verze Outlooku pro Windows a mnohem výkonnější než vestavěná aplikace Mail, kterou má také nakonec nahradit. Celá aplikace je také hostována online, protože Microsoft nadále přesouvá své služby na web, místo aby je spouštěl výhradně jako nativní aplikace.

Unikl nový e-mailový klient One Outlook od Microsoftu. Je to webová verze, která nakonec nahradí vestavěnou aplikaci Mail ve Windows a dokonce i samotný win32 Outlook. Očekávám veřejnou beta verzi Buildu a kompletní výměnu Outlooku za pár let. Foto: Timmy pic.twitter.com/6c3aqxC7L9 Tom Warren 6. května 2022

„Vážíme si nadšení z naší nadcházející aktualizace a v nadcházejících týdnech budeme mít o co se podělit,“ řekl Scott Stiles, viceprezident produktového managementu pro Outlook. hrana v současné situaci. „Verze dostupná ke stažení je raná beta verze, která není podporována aplikací Outlook pro Windows a ztrácí některé funkce a vylepšení, která budou k dispozici našim beta testerům. Doporučujeme našim zákazníkům, aby počkali na vydání beta.“

Aplikace měla být údajně testována v roce 2021 s plány na nahrazení dalších zákazníků letos. Nyní se zdá pravděpodobné, že Microsoft oficiálně oznámí novou aplikaci na konferenci Build Developer Conference na konci tohoto měsíce a poté přejde k nahrazení pošty, kalendáře a případně dalších verzí aplikace Outlook. A jak to funguje? Na novou aplikaci si budeme muset počkat, abychom ji viděli, ale lze s jistotou říci, že desktopové aplikace, které slouží jako prostředí webových aplikací, mají trochu trhanou historii. ale s Microsoftem Dlouhodobá platba za progresivní webové aplikaceZdá se, že budoucnost přichází tak či onak.

Přechod nebude snadný, protože mnoho uživatelů aplikace Outlook má dlouhou historii způsobu, jakým aplikace funguje, a čistší a konzistentnější prostředí založené na webových aplikacích bude připadat jako obrovský odchod. Což znamená, alespoň na chvíli, že Microsoft bude pravděpodobně nadále poskytovat uživatelům více verzí Outlooku. Její cesta vpřed je ale jasná: V budoucnosti je jen jeden pohled. Začíná to webem.

Aktualizace 6. května, 21:00 ET: Aktualizováno s komentářem od společnosti Microsoft.