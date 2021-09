Bennett odchází do New Yorku a odmítá „neúspěšnou“ protiizraelskou menšinu v americké Sněmovně reprezentantů

Předseda vlády Naftali Bennett opustil Izrael v sobotu večer do Spojených států před jeho prvním projevem na Valném shromáždění OSN.

Během své cesty se Bennett poprvé od června v premiéře obrátí na světové lídry a také se setká s ministry v Perském zálivu a představiteli americké židovské komunity. The krátký výlet Je to Bennettova druhá oficiální návštěva USA ve funkci předsedy vlády. 27. srpna se Bennett setkal s americkým prezidentem Joe Bidenem v Bílém domě.

Před nástupem do letadla k odletu do New Yorku Bennett novinářům řekl, že skupina progresivních demokratů, kteří tento týden dočasně zablokovali financování Iron Dome, je hlučná, ale malá skupina.

„Existuje malá protiizraelská skupina, která dělá velký hluk, ale tito lidé selhali,“ řekl na přistávací dráze na letišti Ben Gurion.

“V okamžiku pravdy jsme viděli, jak zástupci amerického lidu drtivou většinou podporují Izrael 420 až 9 při hlasování o přezbrojení Železného dómu,” řekl s odkazem na dvoustrannou podporu ve Sněmovně reprezentantů USA pro financování 1 $. miliardový systém protiraketové obrany.

Zákon o doplňkových položkách Iron Dome 420-9 byl ve čtvrtek schválen, přičemž demokratičtí zástupci Alexandria Ocasio-Cortez a Hank Johnson se zdrželi hlasování „přítomných“.

Bennett řekl, že se těší na vyprávění příběhu Izraele a Izraelců světu ve svém projevu před Valným shromážděním OSN.

Konečné sečtení hlasování sněmovny o návrhu zákona o financování Iron Dome, 23. září 2021. (Snímání obrazovky/C-SPAN)

Pokud jde o Írán a Palestince, Bennett řekl, že jejich vůdci by se měli zaměřit spíše na zajištění svého lidu než na „zmocňování se“ Izraele.

“Nedefinujeme se podle ostatních, ani Íránu, ani Palestinců. Navrhuji, aby jejich vůdci jednali se svým lidem, zlepšili své podmínky a zastavili tuto posedlost Státem Izrael.”

Bennettův projev na Valném shromáždění OSN – který by se měl podle všeho silně soustředit na íránský jaderný program – se uskuteční v pondělí v 9:00 místního času (16:00 izraelského času), což znamená, že bude schopen v projevu zmáčknout méně než tři hodiny před začátkem dovolené Schmini Atzeret. Mnoho Izraelců se však více než na premiérovo vystoupení zaměří více na přípravy na dovolenou.

Mluvčí Bennetta ano Ona řekla Nebude používat žádný ze slavných vizuálních nástrojů a pomůcek, které jeho předchůdce Benjamin Netanjahu použil k důkladnému průzkumu bývalého premiéra.

Bennett se v neděli setká také s ministry z Bahrajnu a Spojených arabských emirátů. Setkání s bahrajnským ministrem zahraničí a ministrem zahraničních věcí Spojených arabských emirátů budou Bennettovy první rozhovory s představiteli Perského zálivu od červnového nástupu do funkce.

Spojené arabské emiráty byly první ze čtyř regionálních zemí, které v loňském roce normalizovaly vztahy s Izraelem.

Dohody do roku 2020 se SAE, Bahrajnem, Súdánem a Marokem, známé také jako Ibrahimské dohody, se vzpírají zažitému arabskému konceptu, že s Izraelem by neměla existovat normalizace, dokud nedosáhne komplexní mírové dohody s Palestinci.

Během návštěvy, řekl Bennettův mluvčí, bude premiér také hostit setkání s vedoucími židovských organizací, které během své cesty do Washingtonu, DC, z velké části nemohl udělat.

Ministr zahraničí Yair Lapid (vlevo) hovoří na konferenci u příležitosti stého dne vzniku izraelské vlády v Shefayimu 22. září 2021; Jordánský král Abdullah II (vpravo) poslouchá během setkání s americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem v jordánském Ammánu 26. května 2021 (Gili Yaari/Flash90; AP/Alex Brandon, Pool)

Mezitím zprávy Channel 12 v sobotu uváděly, že ministr zahraničí Yair Lapid a jordánský král Abdullah II. Se tajně setkali minulý měsíc v Korunním paláci v Ammánu. Zpráva uvedla, že tito dva diskutovali o „napětí v Jeruzalémě kolem Chrámové hory“ a o potřebě posílit vztahy mezi oběma zeměmi.

Ministerstvo zahraničí žádost sítě o vyjádření zamítlo.

Lapidův ohlášený výlet byl posledním ze série kontaktů na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi po přísahě nové izraelské vlády, po napjatých bilaterálních vztazích v posledních letech během premiérování premiéra Benjamina Netanjahua.

v červenci, Bennett Abdullah se tajně setkal v Korunním paláci v Ammánu na prvním summitu mezi vůdci obou zemí po více než třech letech. Prezident Isaac Herzog Minulý měsíc se také setkal s jordánským králem a ministrem obrany Benny Gantz v únoru.