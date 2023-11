YouTube zpomaluje načítání ve Firefoxu

YouTube začal zasahovat proti blokátorům reklam, a to nyní zahrnuje zpomalení doby načítání pro každého, kdo má blokovač reklam nainstalovaný v libovolném prohlížeči.

Aktualizace 21. 11.: V aktualizovaném prohlášení k 9to5GoogleYouTube vysvětluje, že detekce blokování reklam je příčinou „neoptimálního zobrazení“ na YouTube.com, včetně nového pomalého načítání.

Reklamy jsou pro naše tvůrce obsahu životně důležité a pomáhají jim řídit a rozvíjet jejich podnikání. To je důvod, proč používání blokovačů reklam porušuje podmínky služby YouTube. Již nějakou dobu uživatele vyzýváme, aby… Povolit reklamy na YouTube Nebo vyzkoušejte YouTube Premium a získejte zážitek bez reklam. Minulý týden mohli uživatelé používající blokovače reklam zažít neoptimální zážitek ze sledování, což mělo za následek zpoždění načítání, bez ohledu na prohlížeč, který používají. Uživatelé, kteří si odinstalovali blokovače reklam, mohou a měli by stále zaznamenat dočasné zpoždění při načítání Zkuste aktualizovat jejich prohlížeč.

Ačkoli to bylo poprvé pozorováno u prohlížeče Mozilla Firefox, jak je popsáno v našem pokrytí níže, YouTube uvádí, že detekce blokování reklam necílí na konkrétní prohlížeče a že toto chování se může objevit v jakémkoli prohlížeči s nainstalovaným blokovačem reklam.

Níže je naše původní zpravodajství a předchozí prohlášení YouTube:

Načítání YouTube.com je něco, co mnoho lidí dělá každý den, ale v poslední době je tento proces pro některé podivně pomalý, konkrétně Ve Firefoxu.

Redditor u/vk6_ zveřejnil(a) video Zobrazuje načítání YouTube ve Firefoxu s výrazným zpožděním. Na několik sekund je stránka většinou prázdná, prvky na pozadí jsou viditelné, ale žádný doprovodný obsah. Po několika sekundách se stránka načte jako obvykle.

Dalo by se předpokládat, že se jedná pouze o problém s konektivitou, ale video jasně ukazuje, že jde o volbu ze strany Googlu. Když zfalšujete uživatelského agenta Firefoxu, aby vypadal jako Chrome, YouTube se načte úplně jako obvykle. Neexistuje žádná čekací doba a stahování jako celek také Radikálně rychlejší.

Na první pohled to vypadá jako jasný důkaz, že jde o volbu ze strany Googlu, a je to tak možná být víc než to. Kód našel jiný uživatel na YouTube.com, která ve skriptu zobrazuje funkci „timeout“, která nutí uživatele čekat pět sekund, než se stránka načte. Někteří se však domnívají, že tomu tak může být ve vztahu Ke kampani na blokování reklam. Zdá se však, že samotný kód neodkazuje konkrétně na Firefox Někteří uživatelé to zjistili Zdá se, že použití filtru pro tento kód opravuje časy načítání.

Za zmínku také stojí, že jsme to zkusili jinak. Spoofing Chrome, aby fungoval jako Firefox Ne Tím se zpoždění projevilo.

Ale těžko něco říct s jistotou.

Aktualizovat: Odpovědět na 9to5GoogleGoogle poukázal na blokátory reklam jako na zřejmý důvod tohoto zpomalení a uvedl, že „uživatelé, kteří mají nainstalované blokovače reklam, mohou zaznamenat neoptimální sledování bez ohledu na prohlížeč, který používají“.

Abychom podpořili různorodý ekosystém tvůrců po celém světě a umožnili miliardám přístup k jejich oblíbenému obsahu na YouTube, zahájili jsme snahu zapojit diváky s aktivovaným blokováním reklam. Povolit reklamy na YouTube Nebo vyzkoušejte YouTube Premium a získejte zážitek bez reklam. Uživatelé, kteří mají nainstalované blokovače reklam, mohou mít neoptimální zážitek ze sledování bez ohledu na prohlížeč, který používají.

Ačkoli to neřeší otázku, proč bylo načítání rychlejší, když se Firefox vydával za Google Chrome, je to v souladu s tím, že si tento konkrétní uživatel nainstaloval blokovač reklam, jak je sotva patrné na videu v horní liště Chrome. Při našem testování proti spoofingu Chrome jako Firefox nebyly tyto blokátory reklam nainstalovány.

Pokud vidíte, že YouTube.com se na Firefox načítá pomalu a vy Ne Nainstalovali jste si blokovač reklam, dejte nám vědět v komentářích níže.

Důvod je nejasný, ale přichází v méně než ironické době. Uprostřed zásahu proti blokovačům reklam a odstranění rozšíření Manifest V2 Chrome (což poruší některé blokátory reklam) je Firefox oblíbeným místem pro mnoho lidí.

Dalším vysvětlením může být jen technická chyba, ale je těžké určit, co to je. Firefox běží na enginu prohlížeče Gecko spíše než na enginu Blink běžně používaném v prohlížečích Chrome, Edge a dalších a WebKit, který se používá v Safari, ale zfalšování prohlížeče pomocí rozšíření nezmění použitý engine, což opět naznačuje, že to má něco společného konkrétně s Firefoxem. Kyle Bradshaw naznačuje, že by to mohlo být tak jednoduché, protože kódová základna použitá pro motor Gecko měla zpoždění v testování, které způsobilo, že se omylem dostal do výroby. Skutečnost, že se to nestane, když je Chrome podvržený, aby se choval jako Firefox, také podporuje myšlenku, že se jedná spíše o technický problém.

Je to však velmi frustrující a obtížně vidět.

Google problém zatím nepřiznal.

Aktualizovat: Tento příspěvek byl aktualizován, aby odrážel testování, kdy falšování Chrome, aby fungoval jako Firefox, nevykazuje stejné zpoždění.