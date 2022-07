Keto vs. Středomořská dieta: Která vyhrála?

Nová kontrolovaná klinická studie provedená během pandemie porovnávala tyto dvě diety tím, že požádala 33 lidí s prediabetem nebo diabetem, aby drželi obě diety, jednu po druhé, po dobu tří měsíců. Během prvních čtyř týdnů každé diety účastníci dostávali buď zdravá keto-nebo středomořská jídla a poté se řídili samotnými jídelními plány.

Vědci sledovali hmotnost účastníků, hladinu krevního cukru (glukózy), kardiovaskulární rizikové faktory a dodržování diety. Která dieta ještě platila při posledním zvonění?

„Obě diety zlepšily kontrolu hladiny glukózy v krvi v podobné míře a obě skupiny ztratily stejné množství hmotnosti,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník v oblasti výživy Dr. Walter Willett, profesor epidemiologie a výživy na Harvardské škole veřejného zdraví T. H. Chan a profesor medicíny. na Harvard Medical School. Studie se nezúčastnil.

Když však vědci zkoumali vliv těchto dvou diet na hladiny krevních lipidů, které přispívají k srdečním onemocněním, byla středomořská strava jasným vítězem. Podle studie V pátek to bylo zveřejněno v American Journal of Clinical Nutrition.

Studie sledovala lipoprotein s nízkou hustotou, známý jako „špatný“ cholesterol, a triglyceridy, což je jiný typ tuku v krvi, který také přispívá k ateroskleróze.

„Keto dieta vedla k významnému zvýšení LDL cholesterolu o 10 %, zatímco středomořská dieta vedla k významnému zvýšení LDL cholesterolu o 10 %,“ řekl Dr. Frank Ho, předseda oddělení výživy na Harvardu T.H. Chan. School of Public Health, která se této studie nezúčastnila. Snížila špatný cholesterol o 5 %. studium.

„Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je velmi velký a to může mít dlouhodobé důsledky pro kardiovaskulární onemocnění,“ řekl Hu.

Studie zjistila, že zatímco obě diety snižovaly triglyceridy, keto dieta měla větší účinek. Nicméně Hu řekl, že snížení triglyceridů není tak důležité jako zvýšení špatného cholesterolu.

„Vysoký LDL cholesterol je mnohem silnějším a důležitějším rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění než hladina triglyceridů,“ řekl. „Takže zatímco obě strany byly velmi účinné při kontrole krevního cukru v krátkodobém horizontu, myslím si, že hlavním problémem jsou potenciální dlouhodobé účinky keto diety na kardiovaskulární onemocnění.“

„Snažil jsem se dát každé dietě tu nejlepší šanci“

Zastánci Keto tvrdí, že keto dosahuje rychlého úspěchu při hubnutí tím, že uvede lidi do ketózy, což je stav, ve kterém tělo začne spalovat uložený tuk jako palivo. Ale abychom se dostali do ketózy, sacharidy se drasticky sníží na 20 až 50 gramů denně. (Šálek vařené rýže má velikost asi 50 gramů.) Konzumace sacharidů navíc vás dostane z ketózy.

Hu řekl, že typická americká strava obsahuje 50 % sacharidů, takže se snižuje Že jíst méně než 50 gramů je „velký pokles. Pro lidi je těžké to udržet.“

Lidé často považují keto za „masovou“ dietu a plní své talíře plnotučnými mléčnými výrobky, klobásou, slaninou a dalším masem s nasyceným tukem, což vše může přispívat k zánětům a chronickým onemocněním.

Autor studie Christopher Gardner, docent lékařského výzkumu ve Stanfordském centru pro výzkum prevence, uvedl, že studie používala „dobře sestavenou ketogenní dietu“, která omezovala vysoký příjem bílkovin a kladla důraz na neškrobovou zeleninu.

„Snažil jsem se dát každé dietě tu nejlepší šanci,“ řekl Gardner, který je také ředitelem klinického výzkumu a překladu. „Nezkoušel jsem udělat keto dobré a špatné Středomoří nebo špatné Středomoří a dobré keto.“ Oblast ve Stanfordském centru pro výzkum diabetu.

Keto dieta zakazuje jakékoli obiloviny, luštěniny a ovoce Kromě hrsti bobulí. Středomořská strava však klade důraz na naplnění talíře ovocem, zeleninou, fazolemi, čočkou, celozrnnými výrobky, ořechy a semeny.

Oba systémy se shodují, že „jíme příliš mnoho přidaného cukru a rafinovaných obilovin a nejíme dostatek zeleniny,“ řekl Gardner. „Takže celá studie byla nastavena tak, aby se zjistilo, zda je výhoda vyřazení ovoce, celých zrn a fazolí oproti keto – poté, co uděláte věci, na kterých všichni souhlasí.“

Kromě vysokého špatného cholesterolu měli lidé v keto fázi „nízký příjem thiaminu, vitamínů B6, C, D, E a fosforu“ ​​a také „velmi málo vlákniny,“ řekl Dr. Shivam. Joshi, MD, klinický odborný asistent medicíny na Grossman School of Medicine v New Yorku. Studie se nezúčastnil.

„Celá zrna a ovoce mají pozitivní zdravotní přínosy a jejich vyloučení ze skupiny keto vzbuzuje určité obavy z dlouhodobého Willett’s Health Effects Řekl. Navíc řekl: „Mnoho lidí zjišťuje, že dlouhodobý závazek keto dietě je a Obtížný.“

Ve skutečnosti studie zjistila, že většina lidí ukončila keto dietu poté, co výzkum skončil.

„Doručili keto domů,“ řekl Gardner. „Pomohl jim zdravotní průvodce.“ „Většina lidí však přestala dodržovat keto dietu téměř okamžitě (když tato část studie skončila), zatímco mnoho z těch, kteří dodržovali středomořskou dietu, jedli tímto způsobem, když studie skončila.“

Jaké je hlavní poselství studie?

„Poselstvím číslo 1 pro mě je, že přísné omezení určitých zdravých sacharidů není nutné ke zlepšení kontroly glykémie a zdraví srdečního metabolismu,“ řekl Hu.

„Můžete dodržovat zdravou středomořskou stravu, střídmou dietu s nízkým obsahem sacharidů nebo velmi zdravou vegetariánskou stravu. Lidé s různými preferencemi v jídle mají různé možnosti.“