AUSTIN – Advokát Milloy byl nesmírně hrdý na to, že vyřídil všechny nosiče míčů, se kterými se ten den setkal. Hrál na safety v New England Patriots a byl v roce 2001 šampionem Super Bowlu quarterback.

Stejně jako táta, i softbalová hvězda z Tennessee Kiki Milloy má ráda údery. Kromě případu velkého outfieldera odpaluje softbally.

Pohled na Kikiho, jak v dnešní době vstoupí do krabice od těsta, však může být stejně děsivý jako pohled na plně obrněného právníka, který se ve zlé víře prosazuje. Když se 13. místo Texasu (45-13-1) utká se čtvrtým Tennessee (47-8) v pátek v 1. zápase Knoxville Super Regional na stadionu Cherry Lee Parker, vymyslet způsob, jak zastavit Milloye, bude na vrcholu. Trenér mysli Mike White.

„Ona (Melloy) je výjimečná,“ řekl White v úterý. „Její otec byl hráč NFL, takže to funguje v rodině.“

John Ames / Associated Press

Meloy je tak talentovaná, že když se Wyatt zeptali na jakýkoli náznak slabosti v její hře, v podstatě musel rozhodit rukama a říct: „No, je to Prostě Trefil 0,427.

„Odpaluje pod 500, takže trefuje polovinu času,“ řekl White o Meloy, která vede Tennessee s 25 homeruny a 38 ukradenými základnami. „Musíme se jen ujistit, že dostaneme tu polovinu. To je důležitá věc. Ale musíme se ujistit, že to promítáme pečlivě a vybíráme určité situace, do kterých to vložíme. Doufejme, že se nám podaří trochu zaběhat a být schopni to trochu napadnout.“ Jinak se budeme muset trochu držet.“ .

Texas má také spoustu talentů. Ale nejlepší ze tří seriálů tohoto víkendu otestuje Longhorns ve všech myslitelných ohledech, když se budou snažit dostat zpět na Women’s College World Series v Omaze, Neb.

301 kolegiátů, přičemž je celostátně na druhém místě v počtu náběhů na zápas (7,11) a základním procentu (0,428), devátém v počtu homerunů na zápas (1,36) a jedenáctém v procentu domácích běhů (0,534) .

A ve vzácných případech, kdy netopýři míjejí více než obvykle, se Tennessee může spolehnout na jedno z jeho es, které vyhraje nadhazovačský souboj. The Lady Volunteers má čtvrtý nejlépe vydělaný běžecký průměr (1,52) v zemi a řadí se mezi 15 nejlepších v shutoutech (22), strikeouts (410) a poměru strikeout-to-walk (3,76).

„Mají několik opravdu dobrých střelců mezi (Carlin) Pickensovou, (Ashley) Rogersovou a (Paytonem) Gottsallem,“ řekl v úterý čerstvý texaský fotbalista Ashton Maloney. „Chci říct, že to jsou dobré tři paže. Těším se, že se jim tento víkend postavím. Jsem nadšený.“

Texas je smolař, ale zdaleka není beznadějný.

Stejně jako Tennessee, i tato mladá skupina si minulý týden prošla svou oblastí. Texas korunoval Austin Regional na McCombs Stadium dvojicí výher nad Texas A&M.

Texas získal od svých prvňáčků po celou sezónu masivní produkci, přičemž Leighhann Goode, Viviana Martinez a catcher Reese Atwood všichni perfektně zapadli vedle veteránů. Longhorns nemají stejný výbušný pop jako Tennessee, ale zasáhnou kolegiální 329 a mají rychlost, která mění hru na základní přihrávky.

Texaský startovací nadhazovač nemá veterána plamenometu jako Haley Dulcini, který letos přežvýká přes 200 ran, ale nováček Cetali Gutierrez, druháci McMorgan a Sophia Simpson a juniorka Estelle Chick byly spolehlivé po celý rok s ERA 2,26. A tato čtveřice by měla být nejlepší proti Milloy and Co.

„Víte, každý rok je jiný,“ řekl White k letošnímu seznamu. „Myslím, že jsme založeni spíše na gap-to-hole (úderech) než na odpalování homerunů. A nadhazování je trochu jiné. V tuto chvíli jsme jako zaměstnanci opravdu vyrovnaní.“

Dokonce i s některými mladými muži v prominentních rolích je to všechno známé území pro bílé. Během jeho 13 let ve funkci hlavního trenéra, devětkrát poprvé ve státě Oregon, Whiteovy týmy dosáhly 12krát Super Regional a získaly šest cest na WCWS. A Texas se objevil na cestě do Super Regionals alespoň v roce 2020, kdy byla sezóna zrušena kvůli pandemii COVID-19.

„Přál bych si vědět, jaké je to tajemství,“ odpověděl White, když byl dotázán na tento úžasný běh. „Zdá se, že to v těchto velkých situacích obrátíme a v průběhu let jsme byli docela konzistentní. Ale bez skvělých hráčů to neuděláte.“

Není pochyb o tom, že Texas má svůj podíl velkých hráčů. A Longhorns budou muset být tento víkend co nejlepší, aby získali dva ze tří od Milloy a Lady Vols.