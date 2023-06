Mio Kato a Alida Sotjiadi byly diskvalifikovány z French Open poté, co míč zasáhl dívku s míčem

CNN

–



A Otevřené mistrovství Francie Čtyřhra skončila v neděli kontroverzně, protože 16 nasazené Mio Kato a Alida Sotjiadi byly diskvalifikovány ze čtyřhry. Soutěž Poté, co byla dívka zasažena míčem.

Po prohraném úvodním setu se Španělkou Sarah Sorribes Tormovou a Češkou Marií Bouzkovou postoupily Japonka Kato a Indonésanka Sutjiadiová 3:1 ve druhém setu svého zápasu třetího kola, kdy k incidentu došlo.

zpravodajství Eurosportu Kato je zobrazena, jak nevinně odpaluje míč do zadní části hřiště po bodu, a ačkoli to nevypadá, že by chtěla dívku s míčem zasáhnout schválně, míč ji zasáhne hlavu. Dívka, která ronila slzy, stála v zadní části kurtu a byla viditelně otřesená.

Hlavní soudce Alexander Gouge před soudem 14 oznámil porušení zákona vedoucímu Major Leagues Wayne McEwenovi a rozhodčímu turnaje Remymu Azmarovi. Po diskusích mezi funkcionáři a hráči bylo oznámeno, že Kato a Sotjiadi tápali.

Dav Roland Garros přivítal zprávu posměchem a bušením, zatímco Sutjiadi utěšoval Kata.

Tenisový novinář Ben Rothenberg cvrlikání: Brutální hovor. Vůbec nebuď do míče naštvaně, jen na dívku udeř míč, aby zápas plynul, protože na podání byl na řadě druhý tým. Plesová dívka měla plné ruce práce a její reakce byla opožděná.“

Není to poprvé, co hráč zaostává na grandslamu. K jedné z neslavnějších událostí roku 2020 došlo, když Novak Djokovič US Open skončil předčasně poté, co neúmyslně narazil na čárového rozhodčího.

Podle pravidel Grand Slamu „Hráči nesmějí násilně, nebezpečně nebo zběsile bít, kopat nebo házet tenisový míček v rámci turnajového dějiště, s výjimkou přiměřeného honby za bodem během zápasu (včetně rozcvičky). )“

V pravidlech je uvedeno: „Ve všech případech neplnění je rozhodnutí rozhodčího po konzultaci s hlavním superintendentem grandslamu konečné a nelze se proti němu odvolat.“

Hráč, který neuspěje, ztratí všechny body do žebříčku získané v turnaji, čímž vymaže pravidla a všechny peněžní odměny vyhrané v turnaji.