V České republice se otevírá nejdelší visutý most pro pěší na světě

V horském středisku v České republice otevřeli visutý most pro pěší, nejdelší svého druhu na světě.

Most dlouhý 721 metrů (2 365 stop) je postaven přes 1 100 metrů (3 610 stop) nad hladinou moře. Spojuje dva kopce hor a visí až 95 metrů (312 stop) nad údolím pod ním.

Sky Bridge 721, jak je známo, se nachází v severovýchodní části země v pohoří Králický Sněžník u hranic s Polskem, asi 200 kilometrů (125 mil) východně od Prahy.

Návštěvníkům hledícím do výšin nabízí most nevšední výhledy. Na most bude kdykoli vpuštěno až 500 lidí, i když toto číslo se během prvních dvou týdnů po pátečním otevření snížilo na polovinu.

Most bude z bezpečnostních důvodů uzavřen, pokud vítr dosáhne rychlosti 135 km/h (84 mph). Stavba trvala dva roky a stála asi 200 milionů Kč (8,3 milionu dolarů).

Návštěvníci se procházejí po 721 Sky Bridge, nejdelším visutém mostě pro pěší na světě v Dolní Moravě, Česká republika, 9. května 2022 (Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images)

Kritici tvrdí, že most je příliš velký pro okolní prostředí, zatímco jiní tvrdí, že do města s méně než 500 obyvateli přiláká příliš mnoho turistů.

CzechTourism věří, že most dokáže přilákat turisty z celého světa.

Jedním z prvních byl 59letý Theo Scheppens z Nizozemska.

„Super, působivé, most se pohybuje, takže si myslíte, že se něco stane,“ řekl. „Zajímalo by mě, co se stane, když fouká vítr. Je skvělé počasí, máme velké štěstí.“

To byl dříve nejdelší most v Arauca, Portugalsko, s délkou 516 metrů (1,693 ft).