Nový svět Amazonu zabíjí drahé špičkové GPU

Hráči objevují nový odvážný svět selhávajícího grafického hardwaru. obrázek : Amazon / EVGA / Kotaku

Hry Amazon, které často odkládají MMO Nový svět Uzavřená beta verze byla spuštěna včera před spuštěním 31. srpna. Tisíce hráčů ucpaly servery historické fantasy hry, což způsobilo dlouhé fronty pro přihlášení do všech herních světů. Někteří hráči však dostali mnohem víc, než očekávali, a objevily se zprávy o těžko dostupných high-end grafických kartách EVGA RTX 3090, které při hraní hry umírají.

Představte si, že utratíte téměř 2 000 $ (nebo více na sekundárním trhu) na jednu z nejvýkonnějších grafických karet, které si můžete koupit, spustit zcela novou hru a slyšet „pop“, když obrazovka zhasne. Zdá se, že se to majitelům stalo EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Grafické karty při spuštění uzavřené beta verze Nový svět. Objevily se zprávy o hře a balíčku karet způsobujících selhání hardwaru reddit, Zapnuto parní, na Fóra EVGAA na oficiálních fórech her. Jeden uživatel přechází od Goatze dále Nový svět Fóra uvedla, že během testování alfa této hry na začátku tohoto roku měli jednu kartu EVGA. EVGA vyměnil kartu, Pouze do té doby, než během aktuální uzavřené beta verze znovu zemře.

Takže po stisknutí tlačítka přehrávání pro Nový svět beta, hra se začala načítat, okamžitě následovalo zvýšení rychlosti ventilátoru na 100%, počet snímků za sekundu klesl na 0, poté obrazovky přestaly fungovat a moje grafická karta již nebyla detekována. Takže jsem restartoval počítač a zdá se, že všechno funguje dobře. Pro jistotu jsem dokonce vyzkoušel několik dalších her a neměl jsem žádné problémy. Takže hraju Nový svět Znovu se děje to samé, ale tentokrát jsem zaslechl hlasitý třesk a nyní se při bootování nedostanu přes 3090 POST.

Problém Goatz replikuje problém ostatních hráčů, jejichž karty EVGA 3090 selžou. K selhání dojde někdy během hry. Jindy se to stane, když čekáte Nový světFronta přihlášení. Fanoušci grafických karet začínají přetaktovat, což obecně naznačuje obzvláště velké pracovní vytížení, a poté obrazovka zčerná. Někteří uživatelé nahlásili, že se mohou po zobrazení černé obrazovky restartovat. Jiní popisují praskání, po kterém grafická karta již vůbec nefunguje.

EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, dobrá grafická karta, když není mrtvá. obrázek : EVGA

Fortunately, the problem seems isolated to EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 cards. Nvidia GPUs are released in multiple models across many manufacturers, and failures seem limited to the EVGA. Owners of other brands of RTX 3090 cards should be in the clear.

The issue being limited to a single model of card also means that this is a hardware issue and not a problem with Amazon’s New World in general. It sounds like there is a fault of some sort in EVGA’s FTW3 cards, and New World’s environment just happens to have the right combination of settings and GPU calls to root out the problem. Kotaku reached out to EVGA and Amazon Games for comment, but did not receive an immediate reply.

Note that New World’s game support forum does vypsat známý problém S grafickými kartami, které při hraní dosahují 99 procent zatížení GPU. Navrhovanou opravou je povolit V-Sync pro karty založené na Nvidia nebo Radeon Enhanced Sync pro karty AMD, což omezuje snímkovou frekvenci hry a brání jí v vymknutí kontroly.

Pokud vlastníte grafickou kartu EVGA GeForce RTX 3090 FTW3, blahopřejeme vám, že máte ve svém počítači jednu z nejvýkonnějších a nejobtížnějších grafických karet na trhu. záložka do knihy Stránka podpory EVGA, a možná se drž dál Nový svět Dokud výrobce karty nezjistí, co se děje.