Bungie údajně varovala zaměstnance před „prudkým poklesem“ popularity Destiny 2 před propouštěním

Včerejší propouštění ve vývojářské firmě Bungie Destiny 2 se údajně dotklo 100 zaměstnanců – zhruba osmi procent z 1200 zaměstnanců – a došlo k němu jen několik týdnů poté, co vedení varovalo zaměstnance, že příjmy za tento rok jsou hluboko pod očekáváním.

tento Podle agentury Bloomberg, která uvádí, že zaměstnancům Bungie byla vydána „strašná varování vedení“, že tržby byly o 45 procent pod očekáváním jen před dvěma týdny. Propad byl prý důsledkem „prudkého poklesu“ popularity Destiny 2, přičemž výkonný ředitel Bungie Pete Parsons v té době údajně upozorňoval na špatné udržení hráčů.

Na stejné schůzce, podle přítomných zdrojů Bloomberg, Parsons řekl zaměstnancům, že další rozšíření Destiny 2, The Final Shape – které uzavírá stávající ságu Světla a temnoty hry – získává pouze „dobrou“ a nikoli „skvělou“ zpětnou vazbu. Vedení jako takové plánovalo odložit jeho vydání, aby zlepšilo produkt.

Bungie v srpnu oznámilo vydání rozšíření The Final Shape od Destiny 2 v únoru 2024.

Parsons prý také během schůzky nastínil opatření ke snížení nákladů spolu se zmrazením platů a náborů a řekl zaměstnancům, že budou muset „pracovat společně, aby přečkali bouři“. Velká část zaměstnanců prý ale začala své včerejší pondělní ráno záhadnou 15minutovou schůzkou na programu, kde jim nakonec bude oznámeno jejich ukončení ve firmě.

Asi 8 procent – ​​asi 100 zaměstnanců – bylo propuštěno, především z oddělení podpory společnosti, včetně správy komunity a publikování, říká Bloomberg na základě dokumentů, které noviny přezkoumaly. Všichni postižení pracovníci údajně dostanou nejméně tříměsíční odstupné a tři měsíce zdravotního pojištění COBRA placené Bungie, ale další výhody prý v pondělí skončily.

Bloomberg říká, že propouštění je součástí „větší iniciativy na úsporu peněz“ ve společnosti PlayStation, která také vedla ke snižování pracovních míst ve společnostech Media Molecule, Naughty Dog a dalších oblastech podnikání.

Po zprávách o propouštění v Bungie Parsons na sociálních sítích označil tento den za „smutný den“ pro studio. „To, co tito výjimeční jednotlivci přispěli k našim hrám a kultuře Bungie, bylo ohromné ​​a bude i nadále součástí Bungie dlouho do budoucna,“ napsal. „Jsou to opravdu talentovaní lidé.“