Nejpamátnější milostný trojúhelník v historii filmu – 24/7 Wall St.

Co by to bylo za filmy bez milostných příběhů? I od doby, kdy filmaři své příběhy umístili na celuloid, je velká většina o lásce mezi dvěma lidmi. Nebo možná tři.

Což je logické. Kdyby byl film jen o dvou lidech, kteří se potkali, zamilovali, vzali a žili šťastně až do smrti, výsledky by byly spíše nudné. Filmy potřebují akci a konflikty a jak lépe to okořenit než staromódní milostný trojúhelník? (Toto jsou největší milostné příběhy v historii filmu.)

Aby Tempo našlo nejpamátnější milostné trojúhelníky v historii Hollywoodu, zkontrolovalo 24/7/365 shrnutí zápletek ze zdrojů včetně IMDb, online filmové a televizní databáze vlastněné Amazonem; Entertainment Weekly a další zdroje zábavy a veřejného zájmu.

Kliknutím sem uvidíte ty nejnezapomenutelnější milostné trojúhelníky v historii filmu

Ve většině filmů na našem seznamu láska zvítězí nad všemi a dva lidé, kteří měli být spolu, si skončí v náručí a třetí stranu trojúhelníku nechají v mrazu. V některých příbězích člověk navzdory zlomenému srdci jemně ustoupí. Snad nejznámějším příkladem toho je Rick, který na konci klasického filmu „Casablanca“ noblesně opustil svou lásku Elsu.

Ne všechny tyto filmy jsou zábavné romantické komedie. Účastníka milostného trojúhelníku Woodyho Allense „Match Point“ čeká tragický konec. The Hunger Games se zabývá temnějšími tématy, ale přesto dokáže utkat složitý milostný trojúhelník. Marvelův „X-Men“ je o ženě a dvou mužích, kteří ji milují, což dokazuje, že i v akčních filmech může dobrý milostný trojúhelník oslovit diváky. (Tohle jsou nejlepší Marvel filmy všech dob.)