České pokladně pro rok 2023 se navzdory nízké návštěvnosti daří

02/08/2024 – zatímco Barbie A Oppenheimer Podle očekávání vyletěl vysoko na místní graf, Avatar: Water Road Stal se nejvýdělečnějším filmem v historii České republiky

Oppenheimer Autor: Christopher Nolan

V roce, kdy se vrátil filmový trhák, se v českém filmovém průmyslu projevil dovoz z USA a domácí úspěchy, ale také mírný pokles návštěvnosti kin ve srovnání s předchozím rokem, s celkovým počtem 13,3 milionu prodaných vstupenek. Česká federace filmových distributorů Statistika na konci roku. Od roku 2022 to představuje pokles o zhruba 200 000 vstupenek, tedy zhruba o 1 %.

I přes tento pokles návštěvnosti zaznamenalo finanční zdraví českého filmového průmyslu růst, a to díky výraznému nárůstu průměrné ceny vstupenek. S nárůstem o téměř 9 % na 171 Kč (6,85 eur) za vstupenku vzrostly celkové tržby z pokladen o více než 7 % na 2,275 miliardy Kč (88,725 milionů eur).

(Článek pokračuje níže – Obchodní informace)

Není žádným překvapením, že fenomén „Barbenheimer“ dominuje kasám. Greta Gerwigová's Barbie S počtem 722 410 zhlédnutí se umístil na prvním místě a stal se letos nejnavštěvovanějším filmem v českých kinech. Christopher Nolan's Oppenheimer To se umístilo na čtvrtém místě s 542 323 přijetími. Ukázalo se však, že jde o nejvýdělečnější film na českém trhu Avatar: Water Road. Toto je pokračování obrázek symbolu Nejen, že film ovládl české pokladny v roce 2022 (viz Novinky), ale ve své dominanci pokračoval i v roce 2023 a vydělal více než 146 milionů korun (5 694 milionů eur) z celkových 299 milionů korun (11 661 milionů eur). . Tento počin představuje nejvýdělečnější film v historii České republiky.

Právě film se nejvíce přiblížil k narušení americké dominance v českých kinech Jeden pohled: Filmkterý se ukázal jako místní favorit (viz Novinky), vydělal něco málo přes 100 milionů korun (3,927 milionu eur) a stal se teprve druhým českým filmem, který v tuzemsku překonal hranici 100 milionů korun. Jeden pohled: Filmspolurežírovaný místním influencerem a v hlavní roli Kamil Bartošek, byl po svém spuštění podpořen silnými vztahy s veřejností a buzz marketingem; Tuto dynamiku se jí však během následujících týdnů nepodařilo udržet. Ostatní české filmy se umístily na konci první desítky, pouze tři další tituly překonaly hranici 250 000 diváků – měřítko úspěšného filmu na českém trhu. zvláště, Rudolf Havlíkkomedie Al Jazeera To se umístilo na devátém místě s 332 000 vstupy, následované Marta Verenková's Narozeninové přání Na jedenáctém místě s 269 tisíci diváky Michel Samir's Buď muž Přichází na 12. místě s 251 000 vstupy.

Místní kuchyně začíná lákat diváky do divadel už v roce 2024, počínaje česko-slovenskou komedií Budeme budovat týmRežie Zuzana Mariánková. Navzdory své pozdní premiéře 28. prosince 2023 se film rychle dostal do top 20 nejlepších filmů podle víkendových pokladen a dostal se na první místo. Po šesti týdnech v kinech se filmu prodalo 211 590 diváků. Vůdčí pozice však byla sebrána již dříve Jerry VijdelikNový film je česko-slovenská komedie Poslední aristokrat 2, již třetí týden v řadě. Film měl během zahajovacího víkendu obrovský úspěch, utržil téměř 13 milionů Kč (507 000 eur) a do kin po celé zemi přilákal více než 75 000 diváků. To se vyplatilo působivý debut Poslední aristokrat 2 Na začátek týdenního místního žebříčku. Po třech týdnech film vydělal 32,4 milionu korun (1,264 milionu eur).