Fotografie galaktického baletu moderní kamerou s temnou energií

Ministerstvo energetiky financované Dark Energy Camera v NOIRLab NSF v Chile zachycuje dvojici galaxií vykonávajících gravitační binokulární dalekohled.

Interaktivní dvojice galaxií NGC 1512 a NGC 1510 stojí v centru pozornosti tohoto snímku z kamery Dark Energy Camera Ministerstva energetiky USA, nejnovějšího širokoúhlého snímku s rozlišením 570 megapixelů na 4metrovém dalekohledu Víctor M. Blanco na Cerro Tololo Inter-American. Observatoř, Je to přidružený program NSF NOIRLab. NGC 1512 byla v procesu slučování se svým menším galaktickým sousedem již 400 milionů let a tato dlouhodobá interakce vyvolala vlny tvorby hvězd.

Bariérová spirální galaxie NGC 1512 (vlevo) a její malá galaxie NGC 1510 na tomto pozorování (obrázek v horní části článku) byly zachyceny 4metrovým dalekohledem Víctor M. Blanco. Kromě toho, že tento snímek odhaluje složitou vnitřní strukturu NGC 1512, ukazuje tento snímek slabé vnější úponky galaxie, které se roztahují a zdá se, že obklopují jejího malého společníka. Proud hvězdného světla, který tyto dvě galaxie spojuje, je důkazem gravitační interakce mezi nimi – luxusního a půvabného spojení, které trvalo 400 milionů let. Gravitační interakce mezi NGC 1512 a NGC 1510 ovlivnily rychlost formování hvězd v obou galaxiích a také deformovaly jejich tvary. Nakonec se NGC 1512 a NGC 1510 spojí do jediné větší galaxie – dlouhý příklad galaktického vývoje.

Tyto interagující galaxie se nacházejí ve směru souhvězdí Horologium na jižní nebeské polokouli a jsou přibližně 60 milionů světelných let od Země. Široké zorné pole tohoto pozorování ukazuje nejen spletité galaxie, ale také jejich hvězdné okolí. Rám je uvnitř plný jasných předních hvězd[{“ attribute=““>Milky Way and is set against a backdrop of even more distant galaxies.

The image was taken with one of the highest-performance wide-field imaging instruments in the world, the Dark Energy Camera (DECam). This instrument is perched atop the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope and its vantage point allows it to collect starlight reflected by the telescope’s 4-meter-wide (13-foot-wide) mirror, a massive, aluminum-coated, and precisely shaped piece of glass roughly the weight of a semi truck. After passing through the optical innards of DECam — including a corrective lens nearly a meter (3.3 feet) across — starlight is captured by a grid of 62 charge-coupled devices (CCDs). These CCDs are similar to the sensors found in ordinary digital cameras but are far more sensitive, and allow the instrument to create detailed images of faint astronomical objects such as NGC 1512 and NGC 1510.

Large astronomical instruments such as DECam are custom-built masterpieces of optical engineering, requiring enormous effort from astronomers, engineers, and technicians before the first images can be captured. Funded by the US Department of Energy (DOE) with contributions from international partners, DECam was built and tested at DOE’s Fermilab, where scientists and engineers built a “telescope simulator” — a replica of the upper segments of the Víctor M. Blanco 4-meter Telescope — that allowed them to thoroughly test DECam before shipping it to Cerro Tololo in Chile.

DECam byl založen za účelem provádění průzkumu temné energie (DES), šestileté (2013–2019) pozorovací kampaně zahrnující více než 400 vědců z 25 institucí v sedmi zemích. Toto mezinárodní společné úsilí si stanovilo za cíl zmapovat stovky milionů galaxií, objevit tisíce supernov a objevit jemné vzorce kosmické struktury – to vše s cílem poskytnout tolik potřebné detaily o tajemné temné energii urychlující expanzi vesmíru. Dnes DECam stále používají pro software učenci z celého světa, aby pokračovali v jeho dědictví špičkové vědy.