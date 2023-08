Archirun slaví 100. narozeniny českého architekta Karla Pragera

Stephen Bartle|Foto: Tomáš Vodňanský, Český rozhlas

„Praha je jedním z nejznámějších architektů 20. století. Důvodem, proč jej CAMP připomíná a prosazuje tento titul, je to, že CAMP sídlí v jedné z jeho méně známých staveb, Pragerových kostkách. Nejen to jsme chtěli připomenout, ale i další významné stavby v srdci Prahy..Napadlo nás projít si všechny známé stavby Karla Pragera.

U jakých budov se běžci zastaví a jak to bude probíhat?

„Začátek běhu je tady v CAMPu a je tam pět zastávek. První budova je velmi technická budova, kotelna nedaleké nemocnice. Je to u dálnice, která často prochází městem. Projíždějí tisíce aut tady každý den, ale málokdo ví, že se jedná o budovu Karla Pragera, a pak budou pokračovat k budově bývalého komunistického parlamentu, což je nová budova Národního muzea, procházející někdejší dolní komorou parlamentu. Pak půjdou do nové budovy Národního divadla a zaběhnou za jeviště a do zákulisí, kde se převlékají herci. Skončí v další brutalistní budově, bance u Smichow, a pak se vrátí do CAMPU a je to asi 7km, proběhnete všechny budovy a uvidíte věci ze zákulisí, je to fakt super.

Foto: CAMP

Proč je důležité připomínat Karla Pragera?

„Myslím, že tento typ architektury je buď milovaný, nebo nenáviděný, a Prager je kontroverzní architekt – většina jeho práce vznikla v éře komunismu, a proto je těžké oddělit jeho dílo od tohoto období.

Karel Prager|Foto: Národní galerie v Praze

Jeho dílo je často označováno za komunistické nebo totalitní, ale myslíme si, že bychom měli tyto dvě věci oddělit, protože to byl výjimečný architekt, který postavil jedny z největších staveb té doby v Praze a Československu. Chceme si je pamatovat, protože tyto budovy potřebují spoustu renovací a investic – potřebují druhý život a myslíme si, že je naší povinností si je pamatovat.