OddWorld: Soulstorm – Oznamujeme Oddtimized Switch Edition

účast v Nintendo Live na mě

Oznámil to vydavatel Microids Oddworld: Soulstorm Bude se vydávat na Nintendo Switch, přičemž maloobchodní verze jsou nyní k dispozici pro předobjednávku.

Hra se bude jmenovat „Oddtimized Edition“ a zdá se, že hra je „optimalizována pro Nintendo Switch, aby využila jedinečné funkce platformy“, přičemž Microids slibuje, že port bude obsahovat všechny herní funkce svého vydání na jiných platformách. .

Datum vydání společnosti není v době psaní tohoto článku stanoveno, ale máte dobrý výběr fyzických balíčků v závislosti na vaší afinitě k franšíze Oddworld. Nejprve tu máme Limited Addition, která zobrazí hru v kovovém pouzdře spolu se 3 skvělými uměleckými kartami. Pro zaryté fanoušky však Collector’s Oddition jistě zajistí, že slinné žlázy budou pracovat přesčas a budou obsahovat následující:

Jedinečná sběratelská truhla

Oddworld: SoulstormNintendo Switch Standard Edition

Sběratelské kovové pouzdro s 24 sloty na kazety

9″ (22 cm) stříbrná socha exkluzivně pro Mudkunova otce hrdiny

Výborná 160stránková umělecká kniha od Pix’n Love Publishing

Exkluzivní klíčenka těžařské společnosti

Tři umělecké tisky

Staré nálepky kmenových Mudokonů

Otcovo tetování na ruce

Samotná hra je samozřejmě revizí klasického dobrodružství PS1 Oddworld: Abe’s Exoddus, kde náš hrdina Abby musí zachránit své spoluobčany Mudokony před krutými Glukkony, které zotročil, aby připravil Soulstorm Brew závislý na kanibalech. Zde jsou detaily herních funkcí přímo od Microids:

Akční plošinovka a výbušná adventura: Rozvíjejte typ platformy přidáním prvků RPG-lite s hráčskou agenturou, abyste hráli, jak chcete, agresivně i pasivně. Vybírejte nepřátele, loupte trezory, prosévejte odpadkové koše a najděte skryté oblasti, abyste získali zdroje. Vyměňte zdroje v prodejních automatech za produkty, které vám poskytnou větší prostor pro to, jak se rozhodnete překonat mnohé výzvy hry. Vyrobte si nástroje a zbraně, které budete používat proti nepřátelským silám, nebo vyzbrojte své stoupence a sledujte, jak zuří revoluce.

Epický rozsah: duchovní bouře Je to 2.9D akční plošinovka s 15 hodinami hraní a desítkami dalších her pro úspěchy a dokonalé lovce. Epická prostředí obrovského rozsahu k prozkoumání tím, že se vydáte do světa.

revoluční: temný příběh se zvráceným humorem, který zdůrazňuje paradoxy, které existují v lidských podmínkách. Ozubené kolo ve firemním stroji, které se používá na maso a svaly, se je Abby pokusí všechny zachránit a možná rozpoutat revoluci.

doplňuje: Dokážete uložit všechny mdjony ve hře? Dokážete udělat ten nejlepší konec a odemknout poslední dvě hratelné úrovně? Dokážete vyčistit každý odpad a skříňku, bezpečně zabít nebo zajmout každého protivníka, najít každou skrytou oblast a posbírat každé želé? Šanci tak mělo více než 3 miliony hráčů… Budete první, kdo uspěje na Nintendo Switch?

Vícenásobné zakončení: duchovní bouře Má 15 úrovní, se dvěma dalšími odemknutelnými úrovněmi na konci hry a čtyřmi možnými konci, z nichž každý závisí na vaší karmě. Na konci každé jednotlivé úrovně získáte skóre Quarma na základě počtu mudokonů, které si zapamatujete. Pokud se vám podaří zachránit dostatek Mudokonů ve všech úrovních, získáte jeden z dobrých konců. Ale pozor: pokud vaše skóre Quarma nebude dostatečně vysoké, získáte více… Příšerný osud! Nebojte se, vždy se můžete vrátit na jakoukoli úroveň a pokusit se vylepšit Quarmu, abyste odemkli ten nejlepší konec.

Následujte uvolnění Oddworld: New ‚n‘ Tastykterý byl spuštěn na Switch v roce 2020. Dali jsme to 6/10 v naší recenzia poznamenal, že: „Má chvíle inspirace – scéna Stockyards byla realizována tak krásně, že by to mohlo na okamžik vést k ‚To je to, co si pamatuji na originál! „Falešná paměť – ale to nestačí k vyrovnání frustrace, která pochází z mnoha a mnoha zbytečných změn.“

Těšíte se, že si vyberete Oddworld: Soulstorm na Switch? Hráli jste původní hru Abe’s Exoddus? Pojďme vědět!