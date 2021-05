Zatímco pouze veřejný sektor spotřebovává, soukromý sektor si musí vydělávat peníze. Věříme, že účinná podpora je omezena na naše účetní společnosti a malé, střední a velké společnosti, ale zejména české společnosti jsou způsob, jak naši zemi dostat z krize, “říká Pavel Sinal, předseda APB a Najeh obchodník.

Budoucí aliance byla vytvořena v polovině března tohoto roku, kdy se několik mimoparlamentních stran z celého politického spektra dohodlo na spolupráci. Některé průzkumy veřejného mínění v současné době naznačují, že po dvou měsících procesu je podpora přibližně 1,5% voličů a mírně vyšší volební potenciál, který dosud nezahrnuje další členy koalice. Cílem Aliance pro budoucnost je získat 5% hlasů a nejméně osm křesel ve volbách do Sněmovny reprezentantů do Parlamentu České republiky.

Naše Aliance pro budoucnost v současné době sdružuje údaje od šesti politických subjektů – příznivců, kteří v posledních několika volbách získali podporu v rozmezí od poloviny do jednoho procenta. Z čistě matematického hlediska je tedy 5% velmi reálných. Vybrali jsme příznivce koalice, jejich voliči se nepřekrývají, ale naopak se navzájem doplňují. V důsledku toho bude kandidát na budoucí koalici kromě těch, kteří obhajují bezpečnost státu a vlastenectví, kromě osob z vedení politických stran s rozsáhlými lidskými i praktickými zkušenostmi v oblasti obchodu, zemědělství, sportu, zdravotnictví a správy měst. Pro volební účely, ale je to dobře promyšlený politický projekt, “dodává Pavel Sinal.

„Každé z našich rozhodnutí nese odpovědnost, ale také svobodu a určuje, kam se bude ubírat naše životní cesta. Často je snazší umožnit ostatním rozhodovat se sami v pohodlí převzetí odpovědnosti, ale čím více se vzdáváme odpovědnosti za svá rozhodnutí , tím více umožňujeme ostatním ovládat naše životy. “. Nepokračujme v tom, že stát dnes určuje kvalitu zdravotní péče, rozdělování důchodů a vzdělávání našich dětí. „Je nutné omezit rostoucí vliv státu, nikoli svobodu jednotlivce,“ dodává Michaela Rojtová z pravicové konzervativní strany Wissam al-Ummah.

Jasným cílem v oblasti zdravotní péče je prevence, která končí na konci našich obav a není jí věnována dostatečná pozornost, ať už jde o prevenci rakoviny, cukrovky nebo jiných civilizačních chorob. Rádi bychom také podpořili určitou formu výhod pro pojištěnce, kteří se starají o své zdraví, “zobrazuje body lékařského programu MUDr. Tento resort má na starosti Clara Bohanková, viceprezidentka hnutí za zdraví a prosperitu sportu.

Koalici pro budoucnost vzdělávání považuje za velký problém, zejména v postovovském období. Pokud se připojíme k dolní komoře Parlamentu České republiky, aktivně zapojíme zaměstnavatele do praktického výcviku. Budeme podporovat další rozvoj speciálního vzdělávání, které bude schopné vytvářet konkurenci ve vzdělávání. Pokud jde o sport, chce se APB zaměřit na změnu podpory pohybu dětí a dospělých. Pandemie C-19 prokázala důležitost kondice a odolnosti obyvatel. Proto budeme podporovat všechny aktivity, které vedou ke zvýšení odolnosti a zdatnosti populace. „Zdravý národ nebude nic jiného než národ, schopnosti a odolnost,“ říká Zdn Qadrik Kubik, prezident Zdraví Sport Prosperita a bývalý herec a trenér.

V Alianci pro budoucnost přebírá odpovědnost za zemědělství, životní prostředí a energetiku zemědělská demokratická strana. “Jsme jedinou stranou v širokém politickém spektru, která aktivně podporuje české zemědělce a známe jejich problémy. V zemědělství podnikám sám již několik let a vím, že zemědělství je na prahu spodního řádku v programech politických stran.” Zároveň je prvkem to, co konzumujeme a jak zacházíme s půdou. “Mimořádně zásadní pro naše zdraví a rozvoj naší země, zejména dnes, jak uvedl Pavel Auramik, bývalý zástupce a generální ředitel General Mills International pro východ Evropa v zemědělství.

Absolutní prioritou koalice jsou daňové změny, které by měly být provedeny ve prospěch lepšího řízení České republiky. Například APB chce prosadit účastnický daňový systém ve Sněmovně reprezentantů, kde může daňový poplatník sám rozhodnout o 5% daňové sazby a na co budou použity jeho peníze.

Ve svém programu se Koalice pro budoucnost také aktivně podílí na ochraně zvířat odpovědných za Zelenou demokratickou stranu – za práva zvířat. Je to také jediná strana, která otázku aktivně nastolila a prosadila ji jako prioritu. Naším jasným cílem je být hlasem těch, které nelze slyšet. Je zřejmé, že požadujeme lepší životní podmínky zvířat, lepší kontrolu chování zvířat, lepší vymáhání práva a trestání špatných chovatelů, “potvrzuje Jerry Anderle, prezident DSZ – Práva zvířat.

Na české politické scéně jednoznačně chybí pravicová alternativa. Ani jediný demokratický stát, který se prohlašuje za pravicovou stranu, nemá zájem omezovat vliv státu. Naopak, nadále těží z pravomocí supervelmoci, což není nic. Odpusťte mi jako pravicový volič: Díky projektu Aliance pro budoucnost hlasy pravicových voličů nikdy neskončí v koši.