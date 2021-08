8 nejlepších procesorů pro výuku češtiny – CVBJ

Naučit se český jazyk není tak obtížné, jak byste si mohli myslet, toto je 8 aplikací pro Android, které vám pomohou. Zkontroluj je!

Naučit se nový jazyk bude vždy bohatá zkušenost. Dnes existuje mnoho důvodů, proč miliony lidí ovládají jiné jazyky.

Z tohoto důvodu existují aplikace pro výuku angličtiny a výuku italštiny, čínštiny a japonštiny, přičemž všechny mají svou podstatu, styl, pravidla a nuance. V tomto ohledu bychom vám rádi řekli o něčem, co není příliš populární, ale měli byste vědět: čeština.

Pokud se chcete naučit tento jazyk nebo si jej chcete procvičit, opustíme vás 8 aplikací pro výuku češtiny pro vás bude velmi užitečných. Přidejte se k nám je najít.

Nejlepší procesory Android pro výuku češtiny

Učte se česky zdarma – Adi StudiosUčte se česky zdarma – FunEasyLearnNaučte se česky – MetaLanguageLecn česká slovní zásobaNaučte se česky – řešení SimyaNaučte se česky zdarma český překladačNaučte se česky: Mluvte, čtěteNaučte se česky ve španělštině

Na jeden z nich musíme upozornit Aplikace pro výuku češtiny Co vám nabídneme je, že vám nejen pomohou objevit nová slova v tomto jazyce, ale také budete moci procvičovat pomocí různých cvičení, slovní zásoby a dalších.

Koneckonců to můžete udělat zcela zdarma, kdekoli a kdykoli z pohodlí svého mobilního telefonu. Pojďme se tedy bez dalších okolků podrobně seznámit s každým z nich.

Montley – AT Studios

Mandley Jedná se o zábavnou aplikaci, která vám umožní zvládnout český jazyk jednoduchým a velmi zábavným způsobem Proces učení Denní lekce jsou zcela zdarma.

Učit se Snadno si zdokonalíte slovní zásobu, gramatiku a výslovnost. Je ideální pro začátečníky nebo pokročilé, kteří potřebují často cvičit psaní, mluvení, poslech, kombinování sloves a další.

Učte se česky zdarma – FunEasyLearn

FunEasyLearn Přineste co nejvíce poděkování, jak můžete Naučte se číst, psát a mluvit česky z mobilu. Vědět všechno Základní jazyková pravidla, Než přístup 6 000 slov a 350 frází Denně a v mateřském jazyce.

Toto je neuvěřitelně užitečná aplikace pro ty, kteří mají rádi Začněte komunikovat v tomto jazyceI pro studium, práci, cestování nebo zábavu. Užijte si jedinečný zážitek z učení Lingvisté A autoři.

Naučte se česky – MetaLanguage

Jestli chceš Naučte se česky Snadné a rychlé, Naučte se česky Může to být vaše nejlepší aplikace. To je jeden Jednoduchý, ale velmi kompletní nástrojZačátečníci i zkušení uživatelé si mohou procvičit jazyk.

Spojovací Vysoce kvalitní překlady Vytvořili domorodci, takže se jazyk naučíte stejným způsobem, jakým se mluví na ulicích. A to je Zcela zdarma Funguje offline, je vhodný pro cestovatele a lze jej trénovat kdykoli a kdekoli.

Naučte se českou slovní zásobu

Jeden z nich Úplnější alternativa Zjistíte, že je to zcela zdarma. Je to víc než to 10 000 slov a frází s obrázky a zvukem Jazyk se můžete naučit a procvičovat na svém mobilním telefonu ve vysoké kvalitě.

to je Různé metody učení, Není vyžadováno připojení k internetu a 100% zdarma, Ideální pro studenty Nebo lidé, kteří mají rádi Naučte se základy jazyka Nebo pro ty, kteří si chtějí prohloubit slovní zásobu.

Naučte se česky – řešení Simya

Alchymistická řešení Bezplatná aplikace pro učení Rychle nová slova a fráze A to jednoduše na vašem mobilu. Veškerý váš obsah (+300 slov a frází) Je psán a zaznamenáván ve vysoké kvalitě původními lidmi.

Můžete si uložit svá oblíbená slova k procvičování, kdykoli budete chtít, Naučte se slovní zásobu Opakujte v intervalech s flash kartami, pomocí cvičení posuzujte, měřte proces učení a další.

Naučte se česky zdarma český překladač

Tato aplikace je více než jen online překladač, tento Velmi kompletní nástroj Pro Naučte se mluvit česky z mobilu. Vylepšete si slovní zásobu, výslovnost a další v různých kategoriích.

to je Různé metody učení, Nahrávání zvuku k vyhodnocení vašeho pokroku, Online překlad Mnoho dalších. Je to zcela bezplatný procesor a pokud se tento jazyk učíte, měli byste to zkusit.

Naučte se česky: Mluvte, čtěte

Jeden z nejlepších způsobů Vylepšete učení Hraje a přesněji řečeno Naučte se česky: Mluvte, čtěte A Bezplatná a offline aplikace, Což vám pomůže naučit se český jazyk zábavnou a snadnou formou.

Vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé, ve kterých hry vylepšují různé styly (vizuální, sluchové, čtení-psaní a dynamika) bez ohledu na věk.

Přístup a Úplný slovníkZvuk zaznamenaný rodilými mluvčími, který můžete poslouchat i offline, s frázemi, dialogy, čísly, přídavnými jmény, zvířaty, barvami a dalšími. A Velmi solidní a kompletní nástroj Že byste to měli zkusit.

Naučte se česky ve španělštině

Naše poslední aplikace jsou skvělou alternativou Kontinuální učení, Správně Začátečník, středně pokročilý a pokročilý Kdo chce mluvit česky bez problémů.

Je to víc než to 2 000 slov, V jakém zastoupení Denní rozhovor 84%, +100 odkazů na klíčová slova a různé časy samohlásek, průvodce slovní zásobou a gramatikou a další.

Veškerý jeho obsah je vytvořen autory a přeložen rodilými mluvčími, přičemž každý z nich je vytvořen Kurz je důkladný a intuitivní Bezpochyby se jedná o jednu z nejlepších aplikací, jak se v tomto oboru naučit česky.

Nyní víte všechno Aplikace pro výuku češtiny, Stačí je vyzkoušet a vybrat si ten pravý Metoda učení Jen tak můžete dosáhnout nejlepších výsledků, přizpůsobených vašim potřebám.

7 dobrých aplikací, jak se naučit japonsky s mobilem a mistrem kanji

Z naší strany vám přejeme jen hodně štěstí ve vaší nové fázi Naučte se mluvit plynně česky A bez problémů.

