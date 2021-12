Proč lidé chtějí ukládat Android do svých telefonů?

Na internetu jste viděli lidi mluvit o „stock“ Androidu, ale nejste si úplně jisti, co to znamená. Krátká odpověď zní, že je to „čistý“ Android přímo od Googlu, ale to nevysvětluje, proč se tolika hardcore fanouškům Androidu líbí.

skladové ID android

Je pravda, že výraz „stock Android“ znamená pouze verzi Androidu vydanou společností Google. budeme. Ve skutečnosti je vyvinuta Otevřená mobilní federace. Konsorcium 84 společností, které pracují na vývoji otevřených standardů pro mobilní zařízení.

Většina velkých hráčů na mobilním poli jsou členy OHA, včetně společností Samsung, Qualcomm, Nvidia, Intel a samozřejmě Google. Google je primárním komerčním sponzorem vývoje Androidu, stejně jako samotný operační systém open source Každý jej může volně používat.

Jedná se tedy o verzi Androidu s certifikací OHA, sponzorovanou a vedenou společností Google, běžně označovanou jako stock Android.

Pochopení ekosystému telefonu Android

Tak proč ne celý Android? Většina telefonů s Androidem, které si dnes můžete koupit, má upravenou verzi Androidu. V podstatě je každý základní operační systém stejný, ale různí výrobci telefonů upravují nebo nahrazují uživatelské rozhraní, přidávají další funkce a předem načítají svou oblíbenou sadu aplikací.

Android je otevřená platforma, a proto mezi různými značkami telefonů a tabletů existuje ostrá soutěž o to, kdo se od sebe odlišuje. Existuje živý ekosystém zařízení radikálně odlišných tvarů, velikostí a funkcí.

Na papíře se zdá být dobrým nápadem pro každého výrobce telefonů vyladit, rozšířit a vylepšit základní rozložení Androidu. Většinu času ano! Existují však zřejmé výhody, díky nimž je systém Android velmi atraktivní.

Co je na Stock Android tak skvělého?

Existuje mnoho důvodů, proč by někdo upřednostnil standardní Android před jinými možnostmi, ale první věc, kterou většina fanoušků nenáročného Androidu chválí, je, že je to, no, bez ozdůbek. Stock Android je relativně malý, nevyžaduje výkonný hardware, aby dobře fungoval, a má jednoduché rozhraní.

Snad nejdůležitější je, že Stock Android neobsahuje bloatware: Aplikace a další obsah předinstalovaný výrobci telefonů Android, které jsou často otravné a je těžké se jich zbavit.

Kromě odstranění veškerého nadýmání a nabídky jednoduchého a rychlého uživatelského rozhraní těží akciový Android také z rychlých aktualizací. Pokud vaše zařízení používá systém Android, můžete jej aktualizovat na nejnovější verzi systému Android, jakmile bude vydána.

Pokud používáte zařízení s upravenou verzí Androidu, musíte počkat, až výrobce otevře kapotu pro nejnovější verzi Androidu a zakouzlit, než ji uvolní zákazníkům. To se v těchto dnech poněkud změnilo, protože výrobci Androidu uvolňují opravy chyb a chyb s vysokou prioritou téměř okamžitě, čímž je oddělují od hlavních aktualizací systému Android.

Stock Android je také zcela open source, což znamená, že (v principu) může každý naskenovat kód a přesně vidět, co je na jeho zařízení. Je nepraktické skrývat spyware nebo zadní vrátka v softwarovém produktu s otevřeným zdrojovým kódem. U upravených telefonů Android je vše, co je nainstalováno na základním operačním systému, proprietární. Takže, abych to všechno shrnul, pokud jde o dobré věci na skladě Android:

Dodává se bez bloatware.

Poskytuje minimální uživatelské rozhraní.

Jedná se o open source bez připojených šroubů.

Na jednodušším životě, který Android nabízí, se toho hodně líbí, ale to nejsou všechny výhody a nevýhody!

Co není tak skvělé na Stock Android

Hlavním problémem standardního Androidu je, že není optimalizován pro žádné konkrétní zařízení. Pokud jej nainstalujete na náhodný telefon Android, ztratíte přístup ke všem speciálním hardwarovým funkcím tohoto telefonu, aniž byste znovu přidali speciální ovladače.

Stock Android také není tak bohatý na funkce jako vlastní verze operačního systému na trhu. Například funkce nativního nahrávání obrazovky se stala oficiální funkcí pouze pro Android v Androidu 11, ale výrobci telefonů jako Samsung tuto funkci nabízejí již roky. Pokud vám záleží na nejnovějších hardwarových a softwarových funkcích, standardní Android pravděpodobně není pro vás.

Stejně tak má Android co dohánět, pokud jde o multitasking a spouštění více aplikací na obrazovce současně. Android 11 zatím nenabízí oficiální „desktop mode“, ale Uživatelé telefonů Samsung mohou používat DeX.

Jak získat Stock Android

Takže, pokud chcete standardní Android, jak ho začnete získávat? Nejjednodušší odpovědí je koupit si sériový nebo polosériový telefon s Androidem. Výraz „blízko skladem“ znamená, že na operačním systému byly provedeny minimální úpravy a zachovává si vzhled, dojem a použitelnost běžného Androidu.

Existuje celá řada telefony Můžete si to koupit s Androidem bez nadýmání hned po vybalení. pro Google telefony Pixel jsou hlavním příkladem. Můžete také hledat „Android One‚, které jsou oficiálně ověřeny společností Google a po vydání získají alespoň dva roky upgradů operačního systému.

Pokud chcete na svůj stávající telefon připojit standardní Android, je to mnohem komplikovanější a zahrnuje „rootování“ telefonu, abyste získali plná oprávnění správce a nahráli do něj vlastní upravený obraz operačního systému, který může zahrnovat standardní Android. Toto není něco, co doporučujeme novému uživateli Androidu, protože pokud se něco pokazí, existuje reálná šance, že váš telefon promění v těžítko. Než se pustíte do skoku, ujistěte se, že si uděláte seriózní domácí úkol o procesu a jeho rizicích.