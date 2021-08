Jak zkontrolovat, zda je váš iPhone nebo iPad napaden spywarem Pegasus

vyjasnění : Mary Longová ( boj s akciemi )

Obvykle není snadné nainstalovat spyware na smartphony a tablety , A Zvláště na iPhonu nebo iPadu. Ale Špionážní program Pegasus je výjimkou. V červenci 2021, Vědci zjistili, že Pegasus zraněný Chytré telefony pro některé Novináři, aktivisté a politici.

Co dělá Pegase tak smrtícím, je skutečnost, že uživatel to nepotřebuje čin cokoli k jeho aktivaci. V některých případech stačí obdržet zprávu k instalaci spywaru a o Po instalaci poskytne hackerovi plný přístup k zařízení a jeho datům.

Pegasus je samozřejmě cílený spyware a pravděpodobně Apple (pokud neoficiálně) V iOS 14.7.1 byla zahrnuta oprava Aktualizace .

Ale Pokud o tom chcete vědět Pokud na vašem iPhonu nebo iPadu nyní běží spyware Pegasus Nyní existuje snadný způsob, jak to zjistit. Úžasné, a Nástroj pro správu iPhone a iPad od jiného výrobce, Má schopnost detekovat spyware Zdarma s verzí 2.14 softwaru .

Po stažení aplikace iMazing do počítače Mac nebo PC připojte svůj iPhone nebo iPad a odemkněte zařízení. Vyberte své zařízení z aplikace iMazing a zvolte „detekce spywaru” vybrat.

G/O Media může získat provizi

Snímek obrazovky : Khamosh Pathak

Dále postupujte podle pokynů v souboru čaroděj hit “další“Třikrát stáhněte potřebná data, odsouhlaste podmínky. Nakonec klikněte na”spustit analýzutlačítko pro spuštění operace.

Služba iMazing stáhne soubor data, zálohujte iPhone nebo iPad , A Začněte analyzovat své zařízení pro Špionážní programy . Může to chvíli trvat – během Testování, proces trval Asi 30 minut na nastavení Záloha. Jakmile je zálohování dokončeno, iMazing vás vyzve k zadání šifrovacího hesla pro zálohu (pokud ho nastavíte) výše) a jděte do práce .

Úžasná vůle na průzkum data na vašem iPhonu nebo iPadu, což může trvat 5- 10 minut. Jakmile je analýza dokončena, iMazing uvolní soubory Jak získat výsledky snadno čitelným způsobem. Po vyšetření např. Dostali jsme devět varování, ale sken odhalil žádné bannery z infekce malwarem nebo spywarem.

Snímek obrazovky : Khamosh Pathak

Pokud vaše zařízení On je Zraněný, první krok je nepanikařit. Může to být falešně pozitivní – pro jistotu proveďte test znovu. Zprávu můžete také poslat týmu zákaznických služeb iMazingu k další analýze.

a já Zvláště pokud dosáhnete pozitivního výsledku Pokud jste vy nebo vaši rodinní příslušníci politicky aktivní způsobem, který by vás ve vaší zemi mohl ohrozit iMazing vám poradí Okamžitě zařízení vypněte a vyjměte SIM kartu. Poté můžete začít s likvidací infekce – ať už to znamená obnovení ze staré zálohy (a analýzu To má zajistit, aby nedošlo ani k infikování), nebo vymazat všechna data ze zařízení a začít znovu.