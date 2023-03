Služba s velkým očekáváním – Magazín

Liberty posílá tým a zásoby na podporu humanitárních akcí na Ukrajině

„Očekávejte velké věci od Boha. Zkoušejte velké věci pro Boha.“

William Carey, anglický křesťanský misionář, řekl toto prohlášení v Northamptonu v Anglii v roce 1792 a věřím, že dodnes rezonuje mezi administrativou a studenty Liberty University.

Každý týden vidím a zažívám tuto výjimečnou vášeň od studentů Liberty, kteří očekávají od Boha velké věci a pokoušejí se o velké věci pro Boha prostřednictvím svých vášní, své práce a pomoci druhým v nouzi.

24. únor 2022 bude nezapomenutelným dnem. Rusko napadlo Ukrajinu, způsobilo desítky tisíc mrtvých na obou stranách ozbrojeného konfliktu a vehnalo Evropu do jedné z největších uprchlických krizí od druhé světové války. Od té doby více než 8 milionů Ukrajinců opustilo svou zemi a vstoupilo do jiných zemí, jako je Rumunsko, Moldavsko, Polsko a Česká republika. Více než 5 milionů bylo vnitřně vysídleno a stále se snaží přežít ve své vlastní zemi.

Krátce po invazi byl pod vedením prozatímního prezidenta Liberty Jerry Privo vytvořen Fond Liberty University pro budoucnost Ukrajiny pro učitele, zaměstnance, studenty, absolventy a přátele univerzity, aby zajistil ohromné ​​úsilí o pomoc. Tento fond bude poskytovat humanitární pomoc Ukrajincům v nouzi. (Chcete-li přispět, navštivte Liberty.edu/Ukraine.)

Na začátku podzimu roku 2022 LU Serve rychle identifikovala tři kritické korporátní partnery, kteří by pomohli Liberty využít finanční prostředky k odeslání kontejneru plného oblečení, obuvi, nástrojů, toaletních potřeb, lékařského vybavení a dalších nezbytných zásob. World Help v nedalekém Forest ve Virginii zařídil přepravu kontejneru, který obdrží mise Greater Europe Mission (GEM) v Bukurešti v Rumunsku.

V Rumunsku se Ukrajinská bukurešťská církevní síť 22 (UBC 22) stará o ukrajinské uprchlíky a posílá na Ukrajinu týdenní konvoje se zásobami s velkým ohrožením jejich životů. Mnoho konvojů musí cestovat špatným počasím, procházet zrádnými cestami a snášet nebezpečné zastávky poblíž ozbrojeného konfliktu, aby získaly pomoc těm, kteří to potřebují.

Ministerstvo pro přístup uprchlíků UBC 22 je náročná záležitost. V listopadu bylo mnoho zaměstnanců a dobrovolníků fyzicky vyčerpaných a duchovně a emocionálně vyčerpaných.

Dwight Bogemiller, absolvent Liberty z roku 1992 a misionář z GEM v Rumunsku, si byl jistý, že skupina studentů zapálených pro Boha na LU Serve Now může poskytnout tolik potřebnou energii a dobrovolnickou pomoc spolu s UBC 22.

S velkým očekáváním vyslala LU Serve Now koncem ledna tým studentů a několik zaměstnanců, aby byli Ježíšovými rukama a nohama v Rumunsku. Studenti tam cestovali se společným cílem: sloužit po boku sítě UBC 22 a společně sloužit ukrajinským uprchlíkům.

Když tým poprvé dorazil, zaměstnanci UBC 22 byli nadšeni, že dobrovolníci byli celý týden a pomáhali. Co na ně udělalo dojem, bylo to, že tito studenti Liberty byli ochotni celý týden zameškat vyučování, cestovat po světě a dělat, co se po nich chtělo.

Když jsem jednoho rána dorazil s týmem na UBC 22, přišel také mladý Ukrajinec se svou matkou. Všechno, co vlastnili, bylo v černém pytli na odpadky, který nesl.

Těžké dělostřelectvo zasáhlo jejich město a oni utratili velkou část svých peněz, aby se dostali do Bukurešti za útočištěm. Zaměstnanci UBC a studenti Liberty jim poskytli teplé jídlo, poskytli jim teplou sprchu s čistou vodou a dočasné místo na spaní, vyprali jim oblečení a dali jim nové oblečení.

Služba uprchlíkům může být nepředvídatelná a každý den může vypadat jinak než den předtím. Studenti Liberty byli flexibilní a sloužili s grácií a vyznamenáním, a to i v chladném počasí po celý týden. Mezi úkoly patřilo třídění a organizování darů oblečení, lehké stavby, malování, úklid, příprava a podávání jídel uprchlíkům a zaměstnancům, hraní s dětmi a mytí aut v kolonách.

Když přemýšlím o tom, jak slouží studentům, vidím, že žijí podle toho, co Ježíš řekl v Matoušovi 25:40: „Amen, pravím vám, jako jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili. “

Pastor Niluto Iupas vede hlavní kostel UBC 22 v Bukurešti, který se stal základnou operací sítě. Jako vůdce UBC 22 byl velmi povzbuzen darováním kontejnerů a úsilím studentů Liberty pomoci jim pokročit v jejich úsilí o pomoc.

Potřeby ale nebyly jen v Bukurešti, protože skupina cestovala více než hodinu za podobnými aktivitami v uprchlickém táboře. Studenti strávili čas posloucháním příběhů Ukrajinců, když jim sloužili tím, že se starali o jejich fyzické a emocionální potřeby a sdíleli dobrou zprávu o Ježíši.

Studenti pocítili nejen fyzicky krutou zimu, kterou pociťují mnozí Ukrajinci, když hledali útočiště před hrůzami války, ale také emocionální a duchovní zátěž mnohých. Odhodlání studentů pokračovat ve službě s radostí a láskou bylo neoddělitelné od jejich víry a důvěry v Boha. Dopad, který tato zkušenost měla na jejich životy, je neocenitelný a UBC 22 a ukrajinský lid jej navždy změní.

3. března studenti Liberty University, sportovci, trenéři, učitelé a zaměstnanci strávili jeden den balením dalšího kontejneru plného 270 000 jídel, které UBC 22 odveze na Ukrajinu, aby sloužila a sdílela Kristovu lásku. Karavany budou znovu snášet těžkosti a nebezpečí, aby přinesly jídlo zabalené komunitou Liberty a podělily se o Kristovu lásku.

Proto se na Liberty University snažíme dělat takové skvělé věci. Chceme milovat ty, které nikdo nebude milovat, sloužit těm, kterým nikdo sloužit nebude, a riskovat to, co nikdo jiný riskovat pro evangelium.

Martin Luther King měl pravdu, když řekl: „Každý může být skvělý, protože kdokoli může sloužit. Nemusíte mít vysokoškolské vzdělání, abyste mohli sloužit. Nemusíte přimět konatel a skutek souhlasit, že bude sloužit. potřebuje srdce plné milosti. A duši, která je hotová.“ Vytvořeno s láskou.“

Láska k Ježíši a Ukrajině nutí svobodu očekávat od Boha velké věci a zkoušet velké věci pro Boha.