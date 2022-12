Plachý konec Van Gaalovy turbulentní kariéry, když Koeman čeká na křídlech

Dauhá (Reuters) – Depresivní Louis van Gaal odpověděl na spousty otázek poté, co čtvrtfinálová porážka Nizozemska od Argentiny vylezla z pódia a sestoupila zleva na nesmělém konci turbulentní kariéry, která se chýlila ke konci. Světový pohár v Kataru.

Jednasedmdesátiletý hráč, který loni prodělal rakovinu, zakončil své třetí působení ve funkci trenéra Nizozemska prohrou v penaltovém rozstřelu a nahradí ho Ronald Koeman.

„V zásadě je to pro mě, ale nikdy to nemůžete říct,“ řekl Van Gaal dříve na turnaji.

Odešel z důchodu, když byl Frank de Boer vyhozen poté, co byl vyřazen Českou republikou v osmifinále ME na třetí stint s nizozemským národním týmem.

Van Gaal převzal vedení v září loňského roku a vedl nizozemskou reprezentaci do kvalifikace mistrovství světa poté, co chyběl ve finále 2018 v Rusku.

Vyhráli také svou skupinu Ligy národů a v červnu budou hostit finále proti Chorvatsku, Itálii a Španělsku.

Van Gaal byl také trenérem, když Nizozemci dosáhli na mistrovství světa 2014, také prohráli na penalty po zápase s Argentinou.

Ukázalo se, že to byl vrchol kariéry, který zahrnoval úspěch v Lize mistrů s Ajaxem Amsterdam, dva tituly v LaLize s Barcelonou a Bundesligu s Bayernem Mnichov, ale zklamání s Manchesterem United, ačkoli v roce 2016 vyhrál FA Cup. .

To vše se vyznačovalo pověstí pečlivého plánování a pozornosti k detailu, ale také vírou ve vlastní schopnosti, která mu stejnou měrou získala mnoho obdivovatelů i odpůrců.

Jeho bojů s médii bylo mnoho a dokonce pro jednoho reportéra vytvořil knihu o mnoha setkáních s Van Gaalem.

A trenér loni v dubnu prozradil, že podstoupil 25 radioterapie na agresivní formu rakoviny prostaty poté, co zatajil diagnózu svým hráčům během kvalifikace na mistrovství světa.

Nevěděli, že Van Gaal měl při tréninku pod teplákovou soupravou katetr nebo že trávil noci po zápasech v nemocnici.

Řekl také, že jakékoli budoucí zaměstnání bude záviset na souhlasu jeho manželky Truss, které již dvakrát slíbil, že odejde do důchodu, jen aby své rozhodnutí zvrátil.

Koeman, 59 let, převezme vedení poté, co v dubnu podepsal tříletou dohodu o návratu do funkce prezidenta Nizozemska od roku 2023.

Toto bude Koemanova druhá pozice ve vedení své země poté, co je dovedl na druhé místo v Lize národů v roce 2019 a kvalifikoval se na Euro 2020, než se vzdal práce, když mu Barcelona nabídla šanci je trénovat v srpnu 2020. Vydržel pouze 14 měsíců předtím, než byl vyhozen katalánským klubem.

„Těším se na novou spolupráci,“ řekl Koeman při podpisu smlouvy. „Rozhodně jsem neopustil nizozemskou reprezentaci kvůli nespokojenosti.“

„Můj pobyt byl dobrý, výsledky byly dobré a klikání s mezinárodními hráči bylo dobré. Brzy budeme v této cestě pokračovat. To je pro mě jisté.“

Střih Christian Radnedge

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.