Patch Mortal Kombat 1 Switch přidává Lost Mode a technické opravy

Přepnout verzi Mortal Kombat 1 Vydáno v absolutním stavu. že to Jedna z největších mezer je v kvalitě Viděli jsme to mezi konzolí Nintendo a jejími současníky. Ale ať už je to dobré nebo špatné, NetherRealm Studios a portové týmy v Shiver Entertainment a Saber Interactive jej stále podporují a snaží se jej přiblížit k ospravedlnění jeho ceny 70 dolarů.

Nejnovější patch pro Switch verzi Živě byl vysílán 11. října, a slibuje některá obecná „vizuální vylepšení“ nápadně nevzhledného portu. Ale kromě obecného vylepšení přináší patch také Invasions, funkci, která dříve na Switchi chyběla a která tam je Mortal Kombat 1Další verze od uvedení 19. září. Sezónní události Invasion spojují boj, režim deskové hry a mechanismy hraní rolí. Každá sezóna trvá přibližně šest týdnů, což je stejně dlouho jako verze na jiných platformách Mortal Kombat 1 Když se 30. října dostáváme na konec 1. sezóny, port Switch začal opožděně.

Ztráta celého režimu nebyla skvělá, ale největší problémy portu Switch byly technické, a to jak v grafice, tak ve výkonu. YouTubeři, jako Madlittlepixel, mají Vzal jsem si na testovací jízdu aktualizovanou verzi SwitchPřestože je to na mobilu stále špatná zkušenost, je tu méně hluku, plynulejší boj, kratší doba načítání a méně pádů.

Úplný seznam aktualizací zní takto:

1. sezóna invazí

Vyváženost hry se mění

Opravy žebříčku

Vizuální vylepšení a obecné opravy chyb

Zlepšení výkonu

Opravy stability

Opravy překladu

Verze Switch nakonec nikdy nedosáhne úrovně PC, PlayStation 5 nebo Xbox Series Stále je však hrozné účtovat stejné peníze za jasně horší verzi stejné hry. Pro více informací o Mortal Kombat 1lepší verze, vyplácení KotakuPosouzení.